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Европа готовится к значительному распространению коронавируса

26.02.2020 16:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Страны Евросоюза должны представить Еврокомиссии (ЕК) национальные планы борьбы с распространением коронавируса в Европе из-за вспышки болезни в Италии. Об этом, как сообщает ТАСС, заявила еврокомиссар по здравоохранению и продовольственной безопасности Стелла Кириакидис на пресс-конференции в Риме по итогам встречи с министрами здравоохранения Италии и сопредельных стран, мероприятие транслировала пресс-служба ЕК.


Военнослужащие итальянской армии проверяют разрешение водителя на въезд в красную зону. Фото: Reuters

«Страны ЕС должны в ближайшее время представить национальные планы по противодействию распространению коронавируса», — заявила Кириакидес. По ее словам, главной целью ЕС сейчас «остается сдерживание распространения заболевания».

Кириакидес также призвала страны сообщества «воздерживаться от несогласованных действий», включая одностороннее введение пограничного контроля в санитарных целях внутри зоны действия Шенгенского соглашения.

«Мы не должны поддаваться панике, — подчеркнула еврокомиссар. — Необходимо бороться с недостоверной информацией о распространении коронавируса».

В свою очередь директор Европейского центра контроля и профилактики заболеваний (ЕЦКПЗ) Андреа Аммон заявила на той же пресс-конференции, что Евросоюз должен быть готов «к реализации сценария возникновения обширных зон распространения коронавируса» на своей территории. Впрочем, она отметила, что большая часть людей, заразившихся коронавирусом, выздоравливают, перенося его с легкими симптомами.

Ситуация в Европе

Самое большое число заболевших COVID-19 зарегистрировано в Италии. Число умерших, по последним данным, возросло до 12.

«Всего на территории Италии зафиксировано 374 случая заражения, включая 12 летальных исходов», — объявил в среду глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли. Он добавил, что среди заразившихся пятеро несовершеннолетних. Он также отметил, что больше всего заболевших в Ломбардии (258 человек), в Венето (71) и в Эмилии-Романье (30), и добавил, что география заражения распространилась на область Марке, где выявлен один инфицированный.

Три новых случая подтвержденного заражения коронавирусом зафиксированы во Франции, один из пациентов умер. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

Министр здравоохранения Хорватии Вилли Берош подтвердил второй случай заражения коронавирусом нового типа на территории республики. Об этом в среду сообщает национальная газета Jutarnji List. По ее данным, речь идет о брате-близнеце первого инфицированного, который недавно вернулся из Милана.

Минздрав Греции 26 февраля подтвердил первое заражение коронавирусом.

Кроме того, первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Мадриде. Общее количество заразившихся в Испании возросло до восьми.

 
 
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Главной целью ЕС сейчас «остается сдерживание распространения заболевания».
 
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