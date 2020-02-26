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Еще в нескольких странах зафиксировали коронавирус
26.02.2020 22:51 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Китае число зафиксированных случаев заражения коронавирусом становится
В Бразилии заразился 61-летний мужчина. Он недавно вернулся в Сан-Паулу из командировки в Италии, где в минувшие выходные была зафиксирована вспышка коронавируса. По данным Минздрава Бразилии, еще у 20 человек подозревают коронавирус, у 56 диагноз не подтвердился, пишет
Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Греции. В Салоники из Италии вернулась 38-летняя женщина. Тест на коронавирус дал
В Северной Македонии 26 февраля также зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, сообщает
Выявлен первый заразившийся и в Грузии. Мужчина прибыл в страну из Ирана через Азербайджан, рассказала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, пишет
В Норвегии заболевший вернулся из Китая,
В Пакистане — два первых случая коронавируса,
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За последние сутки зараженных выявили в Греции, Северной Македонии, Грузии, Пакистане и Бразилии.
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