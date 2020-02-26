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Еще в нескольких странах зафиксировали коронавирус

26.02.2020 22:51 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Китае число зафиксированных случаев заражения коронавирусом становится меньше. Но все больше других стран сообщают о заболевших гражданах. За последние сутки зараженных выявили в Греции, Северной Македонии, Грузии, Норвегии, Пакистане и Бразилии.


Фото: Reuters

В Бразилии заразился 61-летний мужчина. Он недавно вернулся в Сан-Паулу из командировки в Италии, где в минувшие выходные была зафиксирована вспышка коронавируса. По данным Минздрава Бразилии, еще у 20 человек подозревают коронавирус, у 56 диагноз не подтвердился, пишет РИА «Новости».

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Греции. В Салоники из Италии вернулась 38-летняя женщина. Тест на коронавирус дал положительный результат, женщина находится под наблюдением врачей.

В Северной Македонии 26 февраля также зафиксировали первый случай заражения коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на главу Минздрава Венкова Филипче. Заразилась женщина, которая приехала на автомобиле из Италии.

Выявлен первый заразившийся и в Грузии. Мужчина прибыл в страну из Ирана через Азербайджан, рассказала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе, пишет ТАСС. Мужчину доставили в инфекционную больницу непосредственно с грузино-азербайджанской границы. Все, кто контактировал с ним, помещены в карантин в Азербайджане.

В Норвегии заболевший вернулся из Китая, сообщил норвежский Институт национального здоровья. У мужчины сейчас нет симптомов заболевания, но он находится на карантине дома. Анализы на коронавирус в Норвегии сдали еще 100 человек, все результаты отрицательные.

В Пакистане — два первых случая коронавируса, сообщил в Twitter помощник премьер-министра по здравоохранению Зафар Мирза. Он утверждает, что повода для паники нет, ситуация находится под контролем. Один из заразившихся недавно вернулся из Ирана. Членов его семьи поместили на карантин, анализы берут у всех пассажиров самолета, в котором летел парень.

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За последние сутки зараженных выявили в Греции, Северной Македонии, Грузии, Пакистане и Бразилии.
 
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