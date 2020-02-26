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«Зовите меня просто Гарри». Принц вернулся в Британию впервые после отъезда

26.02.2020 23:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Принц Гарри впервые после отъезда с женой в Канаду вернулся в Соединенное Королевство. На своем первом публичном мероприятии он попросил обращаться к нему без королевского титула, хотя официально супруги лишатся его только в апреле, по истечении финансового года.


Фото: Reuters

«Он ясно дал понять, что к нему нужно обращаться просто Гарри», — предупредила публику ведущая Айика Азарика на первом из семи мероприятий, в котором принцу предстоит принять участие.

В среду Гарри выступил в Эдинбурге на форуме объявленной им в сентябре инициативы Travalyst.

Travalyst, в создании которой участвовало несколько крупных компаний, в числе которых Booking.com, TripAdvisor и Visa, продвигает экологически ответственный туризм. Цель инициативы — сохранение и защита природы в местах, посещаемых туристами, и поддержка местных общин.

На сайте Travalyst принц Гарри упоминается как Его Королевское высочество герцог Сассекский, однако уже в апреле королевский титул употреблять принцу будет запрещено, хотя он и останется герцогом.

Меган Маркл в Британию на этот раз не приехала. Мероприятия, в которых примет участие Гарри, посвящены в основном благотворительности. В пятницу он посетит студию Abbey Road, где группа «Битлз» записала 11 из 13 своих альбомов, и встретится с певцом Джоном Бон Джови, который записывает сингл в благотворительных целях.

В январе супруги Сассекские объявили в инстаграме о своем решении удалиться от дел королевской семьи и намерении жить преимущественно в Канаде. Как писали СМИ, это стало большой неожиданностью для королевы и дворца. Никто не знал, что такой шаг готовится.

После нескольких дней переговоров с королевской семьей Букингемский дворец опубликовал подробности соглашения, к которому они пришли.

В рамках этого соглашения чета потеряла право на использование титула «Его\Ее высочество». Однако это соглашение вступит в силу только в конце марта. До тех пор Меган и Гарри имеют полное право пользоваться всеми королевскими титулами.

В октябре 2019 года на телеканале ITV показали большое интервью Гарри и Меган. В нем они говорили о вмешательстве таблоидов в жизнь членов королевской семьи и о взаимоотношениях внутри королевской семьи.

Меган, в частности, говорила о том, как ей во время беременности навредила своей критикой желтая пресса.

 
 
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Принц Гарри впервые после отъезда с женой в Канаду вернулся в Соединенное Королевство. На своем первом публичном мероприятии он попросил обращаться к нему без...
 
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