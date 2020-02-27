Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом. Ранее вирус выявили у замминистра здравоохранения

Источник материала: Tut.by

Еще один случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Иране. Тест дал положительный результат у вице-президента страны по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, сообщает агентство IRNA .



Фото: irna.ir

Женщина, по данным агентства, находится в больнице. Она сдала анализы на коронавирус 26 февраля. Анализы взяли у всех, кто контактировал с чиновницей, результаты анализов сообщат в субботу, 29 февраля.

Напомним, 25 февраля коронавирус обнаружили у замминистра здравоохранения Ирана Ираджи Харирчи.

По последним данным , за пределами Китая коронавирус зарегистрирован в 44 странах, 54 человека умерли. В Иране около 250 заразившихся, зафиксировано 26 летальных исхода. По данным ВОЗ, всего в Китае заразились 78 630 человек, 2747 умерли.