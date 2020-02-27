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Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом. Ранее вирус выявили у замминистра здравоохранения
27.02.2020 21:00 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Еще один случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Иране. Тест дал положительный результат у вице-президента страны по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, сообщает агентство
Женщина, по данным агентства, находится в больнице. Она сдала анализы на коронавирус 26 февраля. Анализы взяли у всех, кто контактировал с чиновницей, результаты анализов сообщат в субботу, 29 февраля.
Напомним, 25 февраля коронавирус
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Еще один случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Иране. Тест дал положительный результат у вице-президента страны по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.
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