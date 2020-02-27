ВОЗ: за пределами Китая коронавирус зарегистрирован в 44 странах, 54 человека умерли

Источник материала: Tut.by

За последние два дня число случаев заражения коронавирусом за пределами Китая превысило количество зараженных внутри страны, заявил 27 февраля глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, передает пресс-служба ВОЗ.



Фото: Reuters

По данным ВОЗ, всего в Китае заразились 78 630 человек, 2747 умерли. ВОЗ беспокоят темпы распространения коронавируса за пределами Китая: в 44 странах зарегистрировано 3474 случая заражения и 54 смертельных исхода.

За последние 24 часа семь стран сообщили о первых случаях заболевания. Это Бразилия, Грузия, Греция, Северная Македония, Норвегия, Пакистан и Румыния.

— Если вы действуете агрессивно сейчас, вы можете сдержать этот вирус. Вы можете предотвратить заражение людей. Вы можете спасти жизни. Поэтому мой совет этим странам — действовать быстро, — заявил Гебрейесус.

По его мнению, опыт Китая показывает, что распространение вируса можно сдержать. Он отметил, что несколько стран уже больше двух недель не фиксировали новые случаи заражения — это Бельгия, Камбоджа, Индия, Непал, Филиппины, Россия, Шри-Ланка и Вьетнам. По его словам, этому способствовали вовремя принятые меры.

— Ни одна страна на планете не должна думать, что ее коронавирус не коснется. Это может быть роковой ошибкой, в буквальном смысле. Этот вирус не видит границ. Он не различает расы или этнические группы. Он не учитывает ВВП страны или уровень развития, — заявил глава ВОЗ.

По его мнению, каждая страна должна быть готова выявлять случаи на ранней стадии, изолировать пациентов, отслеживать контакты, обеспечивать качественную клиническую помощь, предотвращать вспышки в больницах и предотвращать передачу инфекции среди населения.

В ВОЗ по-прежнему считают, что коронавирус обладает потенциалом пандемии. Организация рассказала, какие меры приняла для борьбы с коронавирусом: в 57 стран отправлены тестовые наборы для определения наличия вируса в организме человека, 85 стран получили средства индивидуальной защиты, специалисты ВОЗ обучили более 80 тысяч работников здравоохранения через онлайн-курсы на нескольких языках.

— Это не время для страха. Сейчас настало время принять меры для предотвращения распространения инфекции и спасения жизней.