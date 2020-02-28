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Маски и лица: как коронавирус меняет жизнь людей в разных странах
28.02.2020 06:34 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эпицентр вспышки коронавируса перемещается из Китая в другие регионы мира. COVID-19 охватил уже половину стран Евросоюза, им заражены более 770 человек, из них 650 — в Италии. От коронавируса в Европе умерли 19 человек, в Поднебесной число жертв перевалило за 2,5 тысячи.
ВОЗ призывает правительства и граждан не поддаваться панике, отдельные страны вводят ограничительные меры, а люди привыкают жить в этой вдруг изменившейся реальности, символом которой становится защитная маска.
Италия вышла на третье место в мире по числу заражений коронавирусом. По последним данным, тут умерли 17 человек. В десятке городов на севере страны введен карантин. До 1 марта отменены все массовые мероприятия. И, скорее всего, запрет на их проведение будет продлен.
В Великобритании коронавирус подтвержден у 15 человек.
Министерство здравоохранения Израиля ввело обязательный 14-дневный домашний карантин для возвращающихся в страну из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса. В стране подтверждено три случая заражения COVID-19.
В Иране коронавирус у почти 250 человек, при этом зафиксировано 26 смертей. ВОЗ не исключает, что число зараженных занижено, так как в стране регистрируют лишь тяжелые случаи. 27 февраля стало известно, что коронавирусом
Пакистан временно закрыл границу с Ираном из-за коронавируса.
В Ираке запрещают публичные мероприятия, закрывают школы, университеты и развлекательные учреждения.
Власти Саудовской Аравии в ночь на четверг объявили, что путешественникам с визами паломника, которые выдают желающим совершить паломничество к святым городам Мекке и Медине, закрыт въезд в страну.
Число зараженных коронавирусом в Японии достигло 918 человек. Большая часть из инфицированных — 705 человек — с карантинного круизного лайнера Diamond Princess.
Премьер-министр Синдзо Абэ объявил в четверг о том, что с понедельника все начальные и средние школы в стране временно закрываются: учебный процесс будет приостановлен с понедельника, 2 марта, до апреля.
В Малайзии случаи коронавируса подтверждены у более чем 20 человек, в Таиланде 40 заболевших.
Лидером по числу заразившихся остается Китай. Однако в Поднебесной эпидемия идет на спад. Как заявили в ВОЗ, ее пик пришелся на период между 23 января и 2 февраля.
«У Китая есть решимость и уверенность, что мы одержим окончательную победу над эпидемией. Мы думаем, что в большинстве провинций и городов к концу месяца восстановится нормальный порядок. В центре эпидемии — позже, думаем, что в течение марта», —
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ВОЗ призывает правительства и граждан не поддаваться панике, отдельные страны вводят ограничительные меры, а люди привыкают жить в этой вдруг изменившейся...
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