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Маски и лица: как коронавирус меняет жизнь людей в разных странах

28.02.2020 06:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эпицентр вспышки коронавируса перемещается из Китая в другие регионы мира. COVID-19 охватил уже половину стран Евросоюза, им заражены более 770 человек, из них 650 — в Италии. От коронавируса в Европе умерли 19 человек, в Поднебесной число жертв перевалило за 2,5 тысячи.

ВОЗ призывает правительства и граждан не поддаваться панике, отдельные страны вводят ограничительные меры, а люди привыкают жить в этой вдруг изменившейся реальности, символом которой становится защитная маска.


Полицейский на границе карантинной зоны проверяет разрешение на въезд в один из городов, где зафиксирована вспышка коронавируса

Италия вышла на третье место в мире по числу заражений коронавирусом. По последним данным, тут умерли 17 человек. В десятке городов на севере страны введен карантин. До 1 марта отменены все массовые мероприятия. И, скорее всего, запрет на их проведение будет продлен.


Молодые люди в миланской подземке

В Великобритании коронавирус подтвержден у 15 человек.


Пассажирка лондонского метро

Участница акции в поддержку Джулиана Ассанжа у здания суда в Лондоне, где рассматривается вопрос об экстрадиции основателя WikiLeaks

Витрина специализированного магазина медицинских товаров на юге Лондона

Министерство здравоохранения Израиля ввело обязательный 14-дневный домашний карантин для возвращающихся в страну из стран, где зафиксированы вспышки коронавируса. В стране подтверждено три случая заражения COVID-19.


Женщины в аэропорту имени Бен-Гуриона, Тель-Авив

В Иране коронавирус у почти 250 человек, при этом зафиксировано 26 смертей. ВОЗ не исключает, что число зараженных занижено, так как в стране регистрируют лишь тяжелые случаи. 27 февраля стало известно, что коронавирусом заразилась вице-президент Ирана по делам женщин и семьи, ранее сообщалось о болезни замминистра здравоохранения.

Пакистан временно закрыл границу с Ираном из-за коронавируса.


В Ираке запрещают публичные мероприятия, закрывают школы, университеты и развлекательные учреждения.


Работница фабрики по производству защитных масок, Ирак

Власти Саудовской Аравии в ночь на четверг объявили, что путешественникам с визами паломника, которые выдают желающим совершить паломничество к святым городам Мекке и Медине, закрыт въезд в страну.


Мусульманский паломник, Мекка, Саудовская Аравия

Мусульманские паломники в Большой мечети, Мекка, Саудовская Аравия

Мужчина в защитной маске, Кувейт

Дети на праздновании 29-й годовщины освобождения Кувейта от иракской оккупации

Антиправительственные протесты в Багдаде, Ирак

Число зараженных коронавирусом в Японии достигло 918 человек. Большая часть из инфицированных — 705 человек — с карантинного круизного лайнера Diamond Princess.

Премьер-министр Синдзо Абэ объявил в четверг о том, что с понедельника все начальные и средние школы в стране временно закрываются: учебный процесс будет приостановлен с понедельника, 2 марта, до апреля.


Летние Олимпийские игры должны пройти в Токио в июле

Мужчина лепит снеговичка в одном из парков в Саппоро, Япония

В Малайзии случаи коронавируса подтверждены у более чем 20 человек, в Таиланде 40 заболевших.


Девочка играет на скрипке у входа в метро, Бангкок

Буддийские монахи в храме, Куала-Лумпур, Малайзия

Лидером по числу заразившихся остается Китай. Однако в Поднебесной эпидемия идет на спад. Как заявили в ВОЗ, ее пик пришелся на период между 23 января и 2 февраля.


Работник шинного завода, Циндао, Китай

«У Китая есть решимость и уверенность, что мы одержим окончательную победу над эпидемией. Мы думаем, что в большинстве провинций и городов к концу месяца восстановится нормальный порядок. В центре эпидемии — позже, думаем, что в течение марта», — заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй на встрече с журналистами.

 
 
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ВОЗ призывает правительства и граждан не поддаваться панике, отдельные страны вводят ограничительные меры, а люди привыкают жить в этой вдруг изменившейся...
 
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