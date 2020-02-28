Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в соседней Литве

Источник материала: Tut.by

Первый случай заражения коронавирусом нового типа официально подтвержден в Литве. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Литовской Республики.

Сообщается, что вирус подтвержден у 39-летней женщины, которая вернулась из Вероны. Она помещена в больницу в Шяуляе.

Минздрав сообщает, что симптомы у нее слабые, температура отсутствует.