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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в соседней Литве
28.02.2020 07:21 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Первый случай заражения коронавирусом нового типа официально подтвержден в Литве. Об этом
Сообщается, что вирус подтвержден у 39-летней женщины, которая вернулась из Вероны. Она помещена в больницу в Шяуляе.
Минздрав сообщает, что симптомы у нее слабые, температура отсутствует.
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Сообщается, что вирус подтвержден у 39-летней женщины, которая вернулась из Вероны. Она помещена в больницу в Шяуляе.
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