ФРГ выделила ВОЗ 50 млн евро на борьбу с коронавирусом

Источник материала: Tut.by

Германия предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 50 млн евро для борьбы с коронавирусом. Об этом в четверг, 27 февраля, в Берлине, сообщил федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан. По его словам, в интересах Берлина — помочь другим странам в преодолении угрозы.



Изображение: The Native Antigen Company

Между тем в шести федеральных землях Германии 27 февраля было выявлено 22 случая инфицирования. Так, в Северном Рейне — Вестфалии на западе ФРГ положительные результаты анализов были получены у 14 человек, проживающих в районе города Хайнсберг, где ранее заболела супружеская пара. Всего в этом регионе — 20 больных. Во всех недавних случаях госпитализация не потребовалась, пациенты изолированы дома.

В Гамбурге подтвержден еще один случай: заразился мужчина, вернувшийся из Италии. Он — в стабильном состоянии и также находится дома в условиях карантина.

В земле Гессен инфицирован мужчина, приехавший из китайского Уханя, ранее ставшего центром эпидемии в КНР.

Общее число инфицированных в Германии превысило 30.

МИД закрывает посольство ФРГ в КНДР

МИД Германии принял решение временно закрыть посольство ФРГ в Северной Корее и эвакуировать персонал при первой возможности. Власти КНДР предписали соблюдать карантин всем иностранным гражданам, находящимся в это стране. В связи с этим передвижения дипломатов оказались существенно ограниченны, поясняют в германском министерстве.

Между тем первые случаи заражения коронавируса зарегистрированы 28 февраля в Нидерландах и Литве . Всего в мире в 50 странах и на трех территориях (Гонконг, Макао и Тайвань) по состоянию на утро 28 февраля насчитывалось более 83 тысяч зараженных. Более 36 тысяч человек выздоровели . Общее число погибших превысило отметку 2800 человек.