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В результате авиаудара в Идлибе погибли 33 турецких военных

28.02.2020 07:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли 33 турецких военнослужащих. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Хатай, находящейся на границе с Сирией, Рахми Доган, передает Anadolu.

Доган добавил, что в результате также пострадали 32 турецких солдата, сообщает Daily Sabah. По его словам, их госпитализировали, и они находятся в стабильном состоянии.

Доган заявил, что турецкие силы подверглись нападению со стороны сирийских правительственных войск.

В свою очередь военный аналитик Бабак Тагвей написал в Twitter, что воздушные удары нанесли ВКС РФ. В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) информацию об авиаударах официально пока не подтвердили.

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун предупредил, что Анкара «не может равнодушно взирать на то, как в Идлибе будут повторяться события, имевшие в прошлом место в Руанде и Боснии», сообщает DW.

После гибели военнослужащих президент Турции Реджеп Эрдоган провел совещание по вопросам безопасности. Затем Анкара нанесла ответные удары из-за атаки сирийской армии в Идлибе. В администрации турецкого президента сообщили, что военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.

Как сообщили СМИ, турецкие военные уничтожили военный конвой сирийских правительственных войск в Идлибе.

Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии обвинил Турцию в том, что она поддерживает незаконные вооруженные формирования в Идлибе и нарушает сочинский меморандум. В Минобороны отметили, что для этого турецкие военные используют в САР артиллерию и разведывательно-ударную беспилотную авиацию.

 
 
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В ответ турецкие военные уничтожили военный конвой сирийских правительственных войск в Идлибе.
 
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