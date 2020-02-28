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В результате авиаудара в Идлибе погибли 33 турецких военных
28.02.2020 07:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли 33 турецких военнослужащих. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Хатай, находящейся на границе с Сирией, Рахми Доган,
Доган добавил, что в результате также пострадали 32 турецких солдата, сообщает Daily Sabah. По его словам, их госпитализировали, и они находятся в стабильном состоянии.
Доган заявил, что турецкие силы подверглись нападению со стороны сирийских правительственных войск.
В свою очередь военный аналитик Бабак Тагвей написал в Twitter, что воздушные удары нанесли ВКС РФ. В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) информацию об авиаударах официально пока не подтвердили.
Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун предупредил, что Анкара «не может равнодушно взирать на то, как в Идлибе будут повторяться события, имевшие в прошлом место в Руанде и Боснии»,
После гибели военнослужащих президент Турции Реджеп Эрдоган провел совещание по вопросам безопасности. Затем Анкара нанесла ответные удары из-за атаки сирийской армии в Идлибе. В администрации турецкого президента сообщили, что военные наносят воздушные и наземные удары по позициям сирийских войск.
Как сообщили СМИ, турецкие военные уничтожили военный конвой сирийских правительственных войск в Идлибе.
Накануне российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии обвинил Турцию в том, что она поддерживает незаконные вооруженные формирования в Идлибе и нарушает сочинский меморандум. В Минобороны отметили, что для этого турецкие военные используют в САР артиллерию и разведывательно-ударную беспилотную авиацию.
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В ответ турецкие военные уничтожили военный конвой сирийских правительственных войск в Идлибе.
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