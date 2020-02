В результате авиаудара в Идлибе погибли 33 турецких военных

Источник материала: Tut.by

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли 33 турецких военнослужащих. Об этом сообщил губернатор турецкой провинции Хатай, находящейся на границе с Сирией, Рахми Доган, передает Anadolu.

Доган добавил, что в результате также пострадали 32 турецких солдата, сообщает Daily Sabah. По его словам, их госпитализировали, и они находятся в стабильном состоянии.

Доган заявил, что турецкие силы подверглись нападению со стороны сирийских правительственных войск.

В свою очередь военный аналитик Бабак Тагвей написал в Twitter, что воздушные удары нанесли ВКС РФ. В российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС) информацию об авиаударах официально пока не подтвердили.