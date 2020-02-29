Поражает в основном легкие. Врачи опубликовали результаты вскрытия умерших от коронавируса

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Врачи опубликовали результаты вскрытия умерших пациентов, у которых был выявлен коронавирус COVID-19.



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Вскрытие показало, что в основном коронавирус наносит вред легким. Профессор Лиу Лианга сообщил в своем отчете о 85-летнем пациенте. Он был одним из первых заразившихся, пишет Global Times со ссылкой на Forensic Medicine.

Мужчина с ишемическим церебральным инсультом (острое нарушение кровоснабжения мозга) был госпитализирован в январе. Коронавирус у него обнаружили через 13 дней после госпитализации, через 15 он умер. Вскрытие провели через 12 часов после смерти.

Медики установили, что вызванная коронавирусом болезнь поразила глубокие дыхательные пути и легочные альвеолы мужчины. Патологические изменения в легких были сходны с теми, которые вызывают SARS и MERS, но фиброз легких был не таким серьезным, как у пациентов с SARS.

Китайские ученые проводили анализ на основе данных о вскрытии 11 пациентов, пишет ТАСС . Возраст умерших от 52 до 80 лет.

По данным ВОЗ , за последние 24 часа Китай сообщил о 329 случаях заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель за месяц. В то же время за пределами Китая заразился 4351 человек в 49 странах, 67 человек умерли. Кроме того, 28 февраля стало известно о первом случае коронавируса в Беларуси .