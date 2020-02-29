ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

От коронавируса в Китае излечилась почти половина от числа заболевших. Умерли - почти 3 тысячи человек

29.02.2020 09:05 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

За сутки в Китае заболели 427 человек. Это на 100 больше чем днем ранее. Основная часть инфецированных — жители провинции Хубэй. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.


Фото: Reuters

423 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки в провинции Хубэй, за пределами провинции — еще четверо. Умерли 47 человек (45 в Хубэе).

Из больницы выписали 2885 человек.

Общее количество заболевших в Китае составляет более 79 тысяч человек, из них 39 тысяч выздоровели. Умерли 2835 человек.

  • В мире коронавирусом заболели болеее 85 тысяч человек. Выздоровели — более 39 тысяч. Умерли от COVID-19 более 2,9 тысяч.
  • В Южной Корее власти сообщили, что за последние 24 часа были зарегистрированы 594 случая заражения, общее число инфицированных — 2931 человек.
  • В Европе общее число подтвержденных случаев заболевания — 1123. На первом месте Италия (888), в Иране — 388, в Японии — 226.
  • Накануне ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Общее количество заболевших в Китае составляет более 79 тысяч человек, из них 39 тысяч выздоровели. Умерли 2835 человек.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Поражает в основном легкие. Врачи опубликовали результаты вскрытия умерших от коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

28.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
29.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика