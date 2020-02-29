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От коронавируса в Китае излечилась почти половина от числа заболевших. Умерли - почти 3 тысячи человек
29.02.2020 09:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За сутки в Китае заболели 427 человек. Это на 100 больше чем днем ранее. Основная часть инфецированных — жители провинции Хубэй. Об этом
423 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки в провинции Хубэй, за пределами провинции — еще четверо. Умерли 47 человек (45 в Хубэе).
Из больницы выписали 2885 человек.
Общее количество заболевших в Китае составляет более 79 тысяч человек, из них 39 тысяч выздоровели. Умерли 2835 человек.
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От коронавируса в Китае излечилась почти половина от числа заболевших. Умерли - почти 3 тысячи человек
Общее количество заболевших в Китае составляет более 79 тысяч человек, из них 39 тысяч выздоровели. Умерли 2835 человек.
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