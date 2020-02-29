От коронавируса в Китае излечилась почти половина от числа заболевших. Умерли - почти 3 тысячи человек

Источник материала: Tut.by

За сутки в Китае заболели 427 человек. Это на 100 больше чем днем ранее. Основная часть инфецированных — жители провинции Хубэй. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.



Фото: Reuters

423 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки в провинции Хубэй, за пределами провинции — еще четверо. Умерли 47 человек (45 в Хубэе).

Из больницы выписали 2885 человек.

Общее количество заболевших в Китае составляет более 79 тысяч человек, из них 39 тысяч выздоровели. Умерли 2835 человек.

В мире коронавирусом заболели болеее 85 тысяч человек. Выздоровели — более 39 тысяч. Умерли от COVID-19 более 2,9 тысяч.

В Южной Корее власти сообщили, что за последние 24 часа были зарегистрированы 594 случая заражения, общее число инфицированных — 2931 человек.

В Европе общее число подтвержденных случаев заболевания — 1123. На первом месте Италия (888), в Иране — 388, в Японии — 226.

Накануне ВОЗ повысила оценку риска распространения коронавируса до «очень высокого» на глобальном уровне