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Турция заявила об открытии границы с ЕС для беженцев
29.02.2020 13:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна 28 февраля открыла границу с Евросоюзом для сирийских беженцев, сообщает
По словам президента, на данным на сегодняшнее утро, границу уже пересекли 18 тысяч мигрантов. Он предположил, что за день это может быть еще 25−30 тысяч человек.
— Несколько месяцев назад мы сказали, если так пойдет, нам придется открыть границу. Нам не поверили. Что мы сделали вчера? Мы открыли границу. По состоянию на это утро, около 18 тысяч человек ее уже пересекли.
Президент предупредил, что Турция не намерена закрывать границу.
Эрдоган заявил, что сейчас в Турции находится 3,7 миллиона сирийцев: «Мы не в состоянии справиться с новой волной миграции».
Напомним, в марте 2016 года Евросоюз и Турция
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна 28 февраля открыла границу с Евросоюзом для сирийских беженцев.
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