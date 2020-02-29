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Турция заявила об открытии границы с ЕС для беженцев

29.02.2020 13:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна 28 февраля открыла границу с Евросоюзом для сирийских беженцев, сообщает Anadolu.


Фото: Reuters

По словам президента, на данным на сегодняшнее утро, границу уже пересекли 18 тысяч мигрантов. Он предположил, что за день это может быть еще 25−30 тысяч человек.

— Несколько месяцев назад мы сказали, если так пойдет, нам придется открыть границу. Нам не поверили. Что мы сделали вчера? Мы открыли границу. По состоянию на это утро, около 18 тысяч человек ее уже пересекли.

Президент предупредил, что Турция не намерена закрывать границу.

Эрдоган заявил, что сейчас в Турции находится 3,7 миллиона сирийцев: «Мы не в состоянии справиться с новой волной миграции».

Напомним, в марте 2016 года Евросоюз и Турция заключили сделку о высылке нелегальных мигрантов. По договоренности, Турция согласилась забирать на свою территорию нелегальных мигрантов, перебравшихся из Турции в Грецию по так называемому восточносредиземноморскому маршруту, а расходы на возврат мигрантов и их размещение в лагерях в Турции должен был взять на себя Евросоюз. Эрдоган не раз заявлял, что ЕС не выполняет взятые обязательства.

 
 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна 28 февраля открыла границу с Евросоюзом для сирийских беженцев.
 
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