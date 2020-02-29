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Турция попросила Россию оставить ее «один на один» с режимом Башара Асада
29.02.2020 14:25 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в субботу с утверждением, что в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он предложил России не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками.
«Вчера (28 февраля) я спросил у Путина, какие у вас цели там [в Сирии]? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом [президента Сирии Башара Асада]», — утверждает президент Турции на встрече с депутатами в Стамбуле. Трансляцию его выступления вел телеканал
Эрдоган также заявил, что Трамп спросил у него в ходе переговоров, что Россия делает в Сирии. «Я ему сказал, что в районе Эль-Камышлы есть нефть, но не в таком объеме, как в районе Дейр-эз-Зора», — утверждает президент Турции. По его словам, у Анкары «нет претензий на сирийские территории или нефть». «Мы лишь хотим обеспечить безопасность наших границ при помощи зоны безопасности», — добавил Эрдоган.
Турецкий президент также выразил мнение, что военнослужащие его страны присутствуют в Сирии «не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа». «Поэтому мы будем находиться в Сирии до тех пор, пока этого хочет сирийский народ», — подчеркнул он.
Очередное обострение ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб произошло в ночь на 28 февраля. Турецкая сторона выступила с утверждениями о
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Турецкий лидер Тайип Эрдоган при разговоре с президентом России Владимиром Путиным также поинтересовался целями Москвы в арабской республике.
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