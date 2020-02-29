Турция попросила Россию оставить ее «один на один» с режимом Башара Асада

Источник материала: Tut.by

Президент Турции Тайип Эрдоган выступил в субботу с утверждением, что в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным он предложил России не вмешиваться в противостояние между ВС Турции и сирийскими войсками.



Фото: Reuters

«Вчера (28 февраля) я спросил у Путина, какие у вас цели там [в Сирии]? Если вы собираетесь создавать военную базу, то делайте это, но отведите войска от нас. Я ему сказал, чтобы нас оставили один на один с режимом [президента Сирии Башара Асада]», — утверждает президент Турции на встрече с депутатами в Стамбуле. Трансляцию его выступления вел телеканал NTV .

Эрдоган также заявил, что Трамп спросил у него в ходе переговоров, что Россия делает в Сирии. «Я ему сказал, что в районе Эль-Камышлы есть нефть, но не в таком объеме, как в районе Дейр-эз-Зора», — утверждает президент Турции. По его словам, у Анкары «нет претензий на сирийские территории или нефть». «Мы лишь хотим обеспечить безопасность наших границ при помощи зоны безопасности», — добавил Эрдоган.

Турецкий президент также выразил мнение, что военнослужащие его страны присутствуют в Сирии «не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа». «Поэтому мы будем находиться в Сирии до тех пор, пока этого хочет сирийский народ», — подчеркнул он.

Очередное обострение ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб произошло в ночь на 28 февраля. Турецкая сторона выступила с утверждениями о гибели 36 своих военнослужащих в результате удара сирийских правительственных сил. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.