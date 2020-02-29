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В Москве несколько тысяч человек вышли на марш памяти Немцова
29.02.2020 15:54 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Несколько тысяч человек в Москве вышли днем 29 февраля на шествие в память об убитом оппозиционном политике Борисе Немцове. Марш был разрешен властями города.
Мэрия Москвы согласовала проведение шествия под названием «Марш памяти Бориса Немцова» по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. количество участников не должно превышать 30 тысяч человек, пишет ТАСС. Из-за шествия перекрыли несколько улиц в Москве.
Мероприятие начало в 14.00 по местному времени (совпадает с минским). По данным МВД, в марше приняли участие 10 тысяч человек.
«В согласованном властями города Москвы публичном мероприятии принимает участие 10,5 тыс. человек. Все они прошли через досмотровые рамки, которые в настоящее время закрыты», — сказал представитель ГУ МВД.
Волонтеры неформального объединения «Белый счетчик» говорят о более 22 тысячах участников. Кроме Москвы марши прошли в еще 40 городах России.
Организаторами марша в Москве выступили представители движения «Солидарность», Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, «Яблоко», ПАРНАС, Либертарианская партия, Партия Перемен и «Мемориал». В числе заявителей — оппозиционные политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Илья Мищенко, Михаил Шнейдер, Надежда Митюшкина, Петр Царьков, Сергей Давидис. Марш проходит под лозунгом «Заказчик убийства должен сидеть», пишет
О нарушениях и задержания не сообщается. Спустя почти два часа с начала акции люди стали расходиться.
Оппозиционного политика Бориса Немцова
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Несколько тысяч человек в Москве вышли днем 29 февраля на шествие в память об убитом оппозиционном политике Борисе Немцове. Марш был разрешен властями города.
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