В Москве несколько тысяч человек вышли на марш памяти Немцова

Источник материала: Tut.by

Несколько тысяч человек в Москве вышли днем 29 февраля на шествие в память об убитом оппозиционном политике Борисе Немцове. Марш был разрешен властями города.



Фото: Reuters

Мэрия Москвы согласовала проведение шествия под названием «Марш памяти Бориса Немцова» по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. количество участников не должно превышать 30 тысяч человек, пишет ТАСС. Из-за шествия перекрыли несколько улиц в Москве.

Мероприятие начало в 14.00 по местному времени (совпадает с минским). По данным МВД, в марше приняли участие 10 тысяч человек.

«В согласованном властями города Москвы публичном мероприятии принимает участие 10,5 тыс. человек. Все они прошли через досмотровые рамки, которые в настоящее время закрыты», — сказал представитель ГУ МВД.



Фото: Reuters

Волонтеры неформального объединения «Белый счетчик» говорят о более 22 тысячах участников. Кроме Москвы марши прошли в еще 40 городах России.

Организаторами марша в Москве выступили представители движения «Солидарность», Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, «Яблоко», ПАРНАС, Либертарианская партия, Партия Перемен и «Мемориал». В числе заявителей — оппозиционные политики Илья Яшин, Владимир Кара-Мурза, Илья Мищенко, Михаил Шнейдер, Надежда Митюшкина, Петр Царьков, Сергей Давидис. Марш проходит под лозунгом «Заказчик убийства должен сидеть», пишет РБК . Цели мероприятия — требование сменяемости власти в России и выступление против узурпации власти.



Фото: Reuters

О нарушениях и задержания не сообщается. Спустя почти два часа с начала акции люди стали расходиться.

Пять лет назад убили российского политика Бориса Немцова. За что — неизвестно до сих пор

Оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили в Москве 27 февраля 2015 года. Прошел суд, пять человек были признаны виновными в убийстве и уже несколько лет находятся за решеткой. Но ответы на вопросы, кто им заплатил и почему Немцова «заказали», неизвестны до сих пор.