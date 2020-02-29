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Премьер Великобритании и его подруга объявили о помолвке и ждут ребенка

29.02.2020 21:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс заявили, что ждут ребенка, сообщает BBC.


Фото: Reuters

Ребенок у пары должен родиться в начале лета. Кроме того, пара объявил о помолвке.

Джонсон был женат дважды и слывет любителем умных и красивых женщин. Поговаривают, что одно любовное похождение даже стоило ему поста в «теневом правительстве», а жена тогда выгнала его из дома.

Впервые он женился 1987 году на Аллегре Мостин-Оуэн, которая так же, как и он, училась в Оксфорде. Брак продлился шесть лет, и в 1993 году они развелись.

После развода не прошло и двух недель, как Джонсон женился вновь — на адвокате Марине Уилер, которая к тому времени ждала их общего ребенка. Позже у пары родилось еще трое детей. Брак продлился 25 лет.

Будущая жена премьера Кэрри Саймондс младше 55-летнего Бориса Джонсона на 23 года. С ней премьер Британии стал жить после развода со второй женой.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его подруга Кэрри Саймондс заявили, что ждут ребенка.
 
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