В Германии коронавирусом заразились четыре ребенка в детском саду

Источник материала: Tut.by

В федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии подтверждены четыре случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 среди детей. Все четыре ребенка являются воспитанниками детского сада в округе Хайнсберг, одна из воспитательниц которого заболела вызываемой коронавирусом пневмонией COVID-19, сообщили окружные власти в субботу, 29 февраля, после заседания кризисного штаба, пишет DW .



Изображение: The Native Antigen Company

Согласно этой информации, все заболевшие дети находятся в удовлетворительном состоянии, у них лишь легкие симптомы простудного заболевания. В общей сложности данный детский сад посещают 114 детей, 100 из них проверили на наличие коронавируса. Еще 14 детей, по предварительным данным, родители не привезли для проведения добровольного теста. Таким образом в общей сложности число пациентов с коронавирусом в Хайнсберге выросло до 60.

Первый случай коронавируса в Бонне

Кроме того, коронавирус подтвержден у воспитателя продленки в одной из начальных школ Бонна. 23-летний мужчина с легкими симптомами заболевания находится под домашним карантином. Школа, в которой учатся около 185 детей, закрыта на две недели, школьников тестируют на наличие коронавируса.

По всей видимости, сотрудник школы заразился от первого пациента с SARS-CoV-2 в Хайнсберге во время карнавального мероприятия. После окончания карнавальных выходных в среду, 26 февраля, он вернулся в Бонн и работал с детьми. На следующий день мужчина почувствовал себя плохо и не вышел на работу, а в пятницу у него были взяты пробы на анализ.

Также 29 февраля стало известно о еще одном случае заражения коронавирусом в Северном Рейне — Вестфалии. В городе Люденшайд возбудитель обнаружен у учителя коррекционной школы, сообщает dpa со ссылкой на представителя местных властей. Школа, в которой работают 20 учителей и учатся 95 детей, закрыта до конца следующей недели. Заболевший учитель также был участником карнавального праздника в Хайнсберге, с которым связаны все до сих пор выявленные случаи коронавируса в наиболее населенной федеральной земле Германии.

Вспышка коронавируса в Германии

25 февраля стало известно о первом случае коронавируса на западе ФРГ. 47-летний мужчина из Хайнсберга находится до сих пор в критическом состоянии. Его жена, у которой также был выявлен коронавирус, работает воспитательницей в детском саду. Ранее супруги посещали карнавальное заседание в Хайнсберге, многие участники которого позже также заболели.

По данным сайта Worldometer, число вылечившихся от пневмонии COVID-19 по всему миру достигло 29 февраля 39 781 человека. Еще 2933 человека скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число заболевших — 85 702 человек, указывается далее. На данный момент вирус проник уже в 61 страну и территорию. Число заболевших в Германии достигло 79.