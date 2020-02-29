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Трамп: Вывод войск США из Афганистана начнется немедленно

29.02.2020 23:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что возвращение американских военнослужащих из Афганистана начнется незамедлительно.


Фото: Reuters

«Сегодня. Это начнется незамедлительно», — заявил он на пресс-конференции в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

Американский лидер при этом отметил, что США будут готовы вернуть войска в Афганистан, если мирное соглашение с талибами не реализуется.

«Я верю, что „Талибан“ хочет что-либо предпринять, подтверждающее, что мы не зря потратили время. Если произойдут плохие события, мы вернемся, — сказал он. — Люди знают, что мы вернемся очень быстро, очень быстро вернем наши войска, как никто даже не представляет. Надеюсь, что это не понадобится».

«Мы разгромили на сто процентов халифат „Исламского государства“ в Ираке и Сирии, ликвидировали и захватили в плен тысячи террористов, точно так же, как и в Афганистане, — утверждал Трамп. — Но теперь пришло время кому-нибудь еще этим заняться, это может быть „Талибан“, соседние с Афганистаном страны. Мы сократим присутствие до приблизительно 8600 военнослужащих, окончательное решение по этому поводу [будет принято] в ближайшем будущем».

Личная встреча

Американский лидер намерен в скором времени лично встретиться с лидерами движения «Талибан».

«Я лично буду встречаться с лидерами „Талибана“ в не слишком далеком будущем», — сказал президент США.

Трамп поздравил своего афганского коллегу Ашрафа Гани, а также народ Афганистана с заключением мирного соглашения между Соединенными Штатами и движением «Талибан».

«Я хочу вспомнить всех, кто потерял жизнь в результате этой войны. <…> Я хочу поблагодарить наших получивших ранения военных. <…> Они хотят вернуться назад [в США]», — добавил американский лидер.

В соответствии с подписанным в субботу в столице Катара спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и представителем талибов муллой Абдуллой Гани Барадаром соглашением, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Через 4,5 месяца с момента подписания документа должна быть уменьшена численность контингента США в Афганистане до 8600 человек и пропорционально сокращена численность войск коалиции и союзников. Кроме того, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция выведут войска с пяти военных баз. Затем, при выполнении талибами своих обязательств США, союзники и коалиция полностью выведут все оставшиеся силы из Афганистана в последующие 9,5 месяца.

 
 
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Президент США намерен в скором времени лично встретиться с лидерами движения «Талибан».
 
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