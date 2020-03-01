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В США - первая смерть от коронавируса. Вводится запрет на въезд для посещавших недавно Иран иностранцев

01.03.2020 00:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вводят запрет на въезд для иностранных граждан, которые посещали Иран за последние 14 дней. Об этом объявил вице-президент США Майк Пенс, передает Reuters.


Фото: Reuters

По словам Пенса, власти также повышают уровень опасности на поездки в «некоторые регионы Италии и Южной Кореи». «Мы советуем американцам не ездить в районы Италии и Южной Кореи, наиболее подверженные воздействию коронавируса», — приводит его слова CNBC.

Среди других мер по борьбе с распространением инфекции, которые рассматривает Вашингтон, — возможное введение ограничений на въезд на южной границе с Мексикой, сообщил президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, в стране насчитывается 22 пациента с коронавирусом. «К сожалению, один человек скончался ночью», — сообщил он. Речь идет о женщине старше 50 лет, которую ранее отнесли к числу «пациентов с факторами высокого риска». Четыре человека находятся в тяжелом состоянии, а еще 15 — «полностью выздоровели, или на пути к выздоровлению», добавил он.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) ранее привел другие данные о случаях заболевания в Соединенных Штатах — по его информации, коронавирус на территории США нашли у более чем 60 человек. В основном это в пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, эвакуированные из Японии в середине февраля.

О первой в стране смерти от коронавируса ранее объявил Департамент здравоохранения штата Вашингтон. Губернатор Джей Инсли сообщил о введении в штате чрезвычайного положения.

Вспышка коронавируса возникла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Затем случаи заболевания зафиксировали во всех регионах Китая и других странах. По данным ВОЗ, в Южной Корее по состоянию на 29 февраля было подтверждено 3150 случаев заражения вирусом (17 летальных), в Иране — 388 (34 летальных).

 
 
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Соединенные Штаты из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вводят запрет на въезд для иностранных граждан, которые посещали Иран за последние 14 дней.
 
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