|
В США - первая смерть от коронавируса. Вводится запрет на въезд для посещавших недавно Иран иностранцев
01.03.2020 00:30 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Соединенные Штаты из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вводят запрет на въезд для иностранных граждан, которые посещали Иран за последние 14 дней. Об этом объявил вице-президент США Майк Пенс, передает
По словам Пенса, власти также повышают уровень опасности на поездки в «некоторые регионы Италии и Южной Кореи». «Мы советуем американцам не ездить в районы Италии и Южной Кореи, наиболее подверженные воздействию коронавируса», —
Среди других мер по борьбе с распространением инфекции, которые рассматривает Вашингтон, — возможное введение ограничений на въезд на южной границе с Мексикой, сообщил президент Дональд Трамп.
По словам Трампа, в стране
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) ранее
О первой в стране смерти от коронавируса ранее объявил Департамент здравоохранения штата Вашингтон. Губернатор Джей Инсли сообщил о введении в штате чрезвычайного положения.
Вспышка коронавируса возникла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Затем случаи заболевания зафиксировали во всех регионах Китая и других странах. По данным ВОЗ, в Южной Корее по состоянию на 29 февраля было подтверждено 3150 случаев заражения вирусом (17 летальных), в Иране — 388 (34 летальных).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В США - первая смерть от коронавируса. Вводится запрет на въезд для посещавших недавно Иран иностранцев
Соединенные Штаты из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 вводят запрет на въезд для иностранных граждан, которые посещали Иран за последние 14 дней.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)