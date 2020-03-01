В Таиланде зафиксировали первую смерть от коронавируса

Источник материала: Tut.by

На территории Таиланда зафиксирована первая смерть от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения страны.



Фото: Reuters

По данным ведомства, умершему было 35 лет, он также болел лихорадкой денге.

Ранее издание Nation Thailand сообщало, что общее количество зараженных новым типом вируса в стране достигло 42. Власти страны объявили о планах раздавать защитные медицинские маски служащим девяти государственных департаментов в условиях нехватки индивидуальных средств защиты. Каждому человеку выдадут по три маски.

В пятницу 28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила свою оценку риска распространения нового типа вируса с «высокого» до «самого высокого». Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус сообщил, что растущее число заболевших во всем мире вызывает озабоченность.

«Пока у нас есть шанс сдержать распространение коронавируса, если будут предприняты активные действия для раннего выявления заболевания, изоляции и ухода за пациентами и отслеживания контактов с зараженными людьми», — отметил Гебрейесус.

Вспышка заражения новым типом коронавируса началась в декабре в китайской провинции Хубэй. Вирус быстро распространился на остальную часть материкового Китая, а затем на территории других стран. По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая общее число жертв нового вируса достигло 2870.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, Министерство здравоохранения сообщило о том, что в Беларуси подтвержден первый случай заболевания коронавирусом .