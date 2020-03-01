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Российское агентство Sputnik сообщило о задержании главного редактора турецкого подразделения

01.03.2020 15:13 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Турции задержан главный редактор российского информагентства «Sputnik Турция», сообщило РИА «Новости» (оба входят в МИА «Россия сегодня»).

Главный редактор агентства Маргарита Симоньян «возмущена задержанием», также говорится в сообщении. Минувшей ночью она сообщила, что неизвестные ворвались в дома трех сотрудников агентства и обвинили тех в предательстве.

МИД России в своем комментарии заявил, что нападение на сотрудников агентства «Sputnik Турция» — грубейшее нарушение прав журналистов. Уточняется, что речь идет о нападении на турецких граждан.

В сообщении указывается, что инцидент произошел 29 февраля. «Агрессивно настроенные митингующие» ворвались в квартиры журналистов, угрожая и физической расправой, сообщили в ведомстве. Кроме того, от сотрудников Sputnik требовали «прекратить профессиональную деятельность», говорится в сообщении.

Российский МИД призывает турецкие власти «вмешаться в ситуацию».

 
 
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МИД России в своем комментарии заявило, что нападение на сотрудников агентства «Sputnik Турция» - грубейшее нарушение прав журналистов.
 
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