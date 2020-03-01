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Япония полностью завершила эвакуацию пассажиров и экипажа с круизного лайнера Diamond Princess

01.03.2020 15:20 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все члены экипажа, до последнего остававшиеся на борту круизного лайнера Diamond Princess, в воскресенье благополучно покинули судно. Об этом на пресс-конференции объявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като.


Фото: Reuters

«Таким образом, все пассажиры и члены экипажа покинули судно», — подчеркнул он. Всего в воскресенье лайнер покинули около 500 членов экипажа и обслуживающего персонала. Глава японского Минздрава также в очередной раз выразил соболезнования родным и близким семерых пассажиров судна, которые умерли от коронавируса за прошедшее время.

Операция по эвакуации около 1 тыс. здоровых пассажиров с борта Diamond Princess началась 19 февраля. В отдельном порядке из Японии своих жителей забрали Россия, Австралия, Гонконг, Израиль, Канада, США и Южная Корея — таким образом было вывезено порядка 800 человек. Затем на берег были спущены пассажиры, контактировавшие с зараженными и в связи с этим прошедшие дополнительный карантин.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января и вернулся обратно 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Мужчина сошел на берег 25 января в Гонконге. По решению властей Японии на судне, где находились около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран, с 5 февраля был объявлен двухнедельный карантин. Всего коронавирус был выявлен у 705 человек.

 
 
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Операция по эвакуации около 1 тыс. здоровых пассажиров проводилась с 19 февраля.
 
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