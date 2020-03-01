ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коронавирус: лидера южнокорейской секты, заразившей тысячи человек, намерены судить за убийство

01.03.2020 22:20 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В воскресенье власти Сеула подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи», которые обвиняются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.


Верующие в масках молятся в христианском храме в Корее. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

По данным официальных лиц, вспышка заболеваемости коронавирусом в Южной Корее началась с города Тэгу, где последователи этой секты заразили друг друга в ходе совершения обряда, после чего вирус начал распространяться по стране.

Как сообщает корреспондент Би-би-си в Сеуле Лора Бикер, этот иск отражает растущее негодование в стране в отношении этой религиозной группы, лидер которой называет себя мессией.

Власти осмотрели всю паству этой секты — 230 тысяч человек, — и примерно 9 тысяч сообщили, что испытывают симптомы коронавируса. 88-летний лидер секты Ли Ман Хи также сдал анализы на коронавирус, результаты которых пока неизвестны.

Тем временем все католические церкви в Южной Корее в воскресенье были закрыты в качестве меры по предотвращению распространения вируса Covid-19.

Отменены также многие другие общественные мероприятия, в частности концерты поп-группы BTS.

Паства католической церкви в Южной Корее насчитывает около 5,8 млн человек — это одна из самых многочисленных конфессий в стране. Богослужения в 1734 церквях отменены до 7 марта.

Это небывалый шаг за все 236 лет существования католицизма в Южной Корее.

Многие другие конфессии также отменили свои воскресные службы — в частности, протестанские церкви и буддийские храмы.

После Китая Южная Корея стала второй страной по числу заболеваний коронавирусом: здесь 3736 подтвержденных заболевших и 21 умерший. Более половины зараженных — последователи учения «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи».

Что такое «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи»?

  • Религиозное течение, основанное в 1984 году южнокорейским проповедником Ли Ман Хи
  • 88-летний Ли называет себя «обещанным пастором» из Библии, который придет вместо Иисуса
  • Последователям его учения рассказывают, что Второе пришествие уже состоялось — в образе Ли Ман Хи
  • Аббревиатура «Шинь-чонджи» расшифровывается как «Новое небо и новая Земля»
  • Ли Ман Хи утверждает, что Библия написана зашифрованным метафорическим языком, и ее истинный смысл доступен лишь ему и его последователям
  • Изначально движение существовало только в Южной Корее, но сейчас распространяется и на другие страны.
  • Организацию обвиняют в создании культа, ее деятельность вызвала критику и претензии в целом ряде стран.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье власти Сеула подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи», которые обвиняются в убийстве,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
На границе Турции с Грецией скопились более 10 тысяч беженцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

01.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика