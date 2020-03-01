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Коронавирус: лидера южнокорейской секты, заразившей тысячи человек, намерены судить за убийство
01.03.2020 22:20 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В воскресенье власти Сеула подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи», которые обвиняются в убийстве, причинении вреда и нарушении закона по контролю за распространением инфекционных заболеваний.
По данным официальных лиц, вспышка заболеваемости коронавирусом в Южной Корее началась с города Тэгу, где последователи этой секты
Как сообщает корреспондент Би-би-си в Сеуле Лора Бикер, этот иск отражает растущее негодование в стране в отношении этой религиозной группы, лидер которой называет себя мессией.
Власти осмотрели всю паству этой секты — 230 тысяч человек, — и примерно 9 тысяч сообщили, что испытывают симптомы коронавируса. 88-летний лидер секты Ли Ман Хи также сдал анализы на коронавирус, результаты которых пока неизвестны.
Тем временем все католические церкви в Южной Корее в воскресенье были закрыты в качестве меры по предотвращению распространения вируса Covid-19.
Отменены также многие другие общественные мероприятия, в частности концерты поп-группы BTS.
Паства католической церкви в Южной Корее насчитывает около 5,8 млн человек — это одна из самых многочисленных конфессий в стране. Богослужения в 1734 церквях отменены до 7 марта.
Это небывалый шаг за все 236 лет существования католицизма в Южной Корее.
Многие другие конфессии также отменили свои воскресные службы — в частности, протестанские церкви и буддийские храмы.
После Китая Южная Корея стала второй страной по числу заболеваний коронавирусом: здесь 3736 подтвержденных заболевших и 21 умерший. Более половины зараженных — последователи учения «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи».
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В воскресенье власти Сеула подали в прокуратуру исковое заявление против 12 лидеров секты «Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи», которые обвиняются в убийстве,...
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