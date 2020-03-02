Число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 7 тысяч

Источник материала: Tut.by

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила за последние сутки 1160 случаев заражения новым коронавирусом за пределами Китая, превысив 7 тысяч, передает РИА «Новости».



Фото: Reuters

Согласно информации ВОЗ, случаи заражения инфекцией выявлены в 58 странах.

Во Франции с начала эпидемии выявлено 130 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом на пресс-конференции сообщил директор управления здравоохранения страны Жером Саломон, передает BFMTV.

По словам Саломона, 116 заболевших сейчас находятся в клиниках, девять из них — в критическом состоянии. Еще 12 человек вылечились от вируса, а двое — умерли.

Уже 12 французских регионов сообщили о выявленных носителях коронавируса. В трех регионах — Иль-де-Франс, Овернь-Рона-Альпы и О-де-Франс — подтверждено более десяти случаев заражения.

Число погибших от нового коронавируса в Италии достигло 34 человек, сообщает Ansa со ссылкой на главу службы гражданской обороны Анджело Боррелли. Ранее сообщалось о 21 жертве заболевания.

По его данным, число заразившихся вирусом возросло до 1577 человек. Помимо этого 84 человека выздоровели. Борелли рассказал, что в реанимации находятся 140 человек, из которых 106 — в Ломбардии.

По имеющимся сведениям, от коронавируса вне КНР умерли уже 104 человека.

По последним данным ВОЗ, число зараженных в Китае составляет 79 968 человек, скончались 2873.

Общее число заразившихся коронавирусом по всему миру составляет 87 137 человек.