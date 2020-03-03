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Глава ВОЗ рассказал об уровне смертности от коронавируса
03.03.2020 23:01 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Смертность от нового коронавируса в несколько раз выше смертности от сезонного гриппа. Об этом
— Во всем мире около 3,4% заболевших COVID-19 умерли. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает менее 1% инфицированных, — рассказал Гебрейесус.
Он отметил, что хоть коронавирус, как и грипп, передается воздушно-капельным путем и вызывает респираторное заболевание, это «уникальный вирус с уникальными характеристиками». COVID-19 вызывает более тяжелое заболевание, чем сезонный грипп, к тому же у населения еще нет к нему иммунитета.
По данным ВОЗ, в настоящее время зарегистрировано 90 893 случая заражения новым коронавирусом, умерли от него 3110 человек.
— За последние 24 часа в Китае зарегистрировано 129 случаев, и это самый низкий показатель с 20 января, — отметил Гебрейесус.
За пределами Китая зафиксировано 1848 заражений в 48 странах. 80% из них — это Южная Корея, Иран и Италия. Двенадцать стран сообщили о первых случаях заражения. В 122 странах коронавирус не зафиксирован вовсе.
В настоящее время от коронавируса разрабатывается более 20 вакцин, сообщил Гебрейесус.
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Он отметил, что хоть коронавирус, как и грипп, передается воздушно-капельным путем и вызывает респираторное заболевание, это «уникальный вирус с уникальными...
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