Глава ВОЗ рассказал об уровне смертности от коронавируса

Источник материала: Tut.by

Смертность от нового коронавируса в несколько раз выше смертности от сезонного гриппа. Об этом рассказал глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.



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— Во всем мире около 3,4% заболевших COVID-19 умерли. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает менее 1% инфицированных, — рассказал Гебрейесус.

Он отметил, что хоть коронавирус, как и грипп, передается воздушно-капельным путем и вызывает респираторное заболевание, это «уникальный вирус с уникальными характеристиками». COVID-19 вызывает более тяжелое заболевание, чем сезонный грипп, к тому же у населения еще нет к нему иммунитета.

По данным ВОЗ, в настоящее время зарегистрировано 90 893 случая заражения новым коронавирусом, умерли от него 3110 человек.

— За последние 24 часа в Китае зарегистрировано 129 случаев, и это самый низкий показатель с 20 января, — отметил Гебрейесус.

За пределами Китая зафиксировано 1848 заражений в 48 странах. 80% из них — это Южная Корея, Иран и Италия. Двенадцать стран сообщили о первых случаях заражения. В 122 странах коронавирус не зафиксирован вовсе.

В настоящее время от коронавируса разрабатывается более 20 вакцин, сообщил Гебрейесус.