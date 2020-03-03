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ЕС выделит Греции на укрепление границ 700 млн евро из-за обострения ситуации с мигрантами

03.03.2020 23:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Евросоюз выделит Греции 700 млн евро финансовой помощи в связи с обострением ситуации на границе с Турцией, где тысячи беженцев пытаются пересечь границу с ЕС.


Фото: Reuters

Эти средства нацелены на усиление охраны границ, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время поездки к турецко-греческой границе во вторник, 3 марта. В свою очередь, европейская пограничная служба Frontex направит к греческим границам дополнительные суда береговой охраны, самолет и несколько сотен специалистов.

«Те, кто намерены испытать единство Европы, будет разочарованы», — подчеркнула фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии особо выделила солидарность остальных стран ЕС с Грецией.

Евросовет призвал Турцию выполнять соглашение по беженцам

Между тем председатель Европейского совета Шарль Мишель, также участвующий в поездке, призвал власти Турции придерживаться соглашения о беженцах, заключенного с ЕС в 2016 году. Так глава Евросовета отреагировал на слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который 29 февраля заявил, что власти Турции открыли границы для беженцев из Сирии в ЕС.

С тех пор тысячи мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза. Это привело к столкновениям с греческой полицией, которая применила водометы и слезоточивый газ, чтобы сдержать поток мигрантов из Турции. По оценке ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона беженцев из Сирии.

Премьер Греции — против нелегальной миграции

В свою очередь, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал мигрантов воздержаться от нелегального пересечения границ, поскольку это несет угрозу безопасности республики. Греция уже «приютила сотни тысяч» беженцев, подчеркнул он.

Анкаре необходимо помочь в разрешении вопроса с мигрантами, признал Мицотакис. Однако ни Афины, ни Брюссель не должны позволять шантажировать себя, подчеркнул греческий премьер.

Канцлер ФРГ — за зону безопасности в Сирии

Обострение ситуации на внешних границах ЕС — в центре внимания и в Берлине. Канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за создание на севере Сирии зоны безопасности для беженцев. Ранее с аналогичным предложением выступила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

 
 
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Эти средства нацелены на усиление охраны границ, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время поездки к турецко-греческой границе во вторник, 3...
 
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