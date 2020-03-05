Обнимал, жал руки, дарил подарки. Зеленский встретил после карантина эвакуированных из Китая

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский сам встретил после двухнедельного карантина более 40 украинцев и около 30 иностранцев, эвакуированных из Китая.

Президент прилетел на вертолете 5 марта в Новые Санжары Полтавской области, где в санатории Нацгвардии две недели около 70 человек находились на карантине после эвакуации из китайского Уханя , который считается эпицентром коронавируса.



Фото: пресс-служба президента Украины

Вместе с Зеленским встречать людей прибыли глава МВД Арсен Аваков, секретарь СНБО Алексей Данилов, главный санитарный врач Виктор Ляшко.



Фото: пресс-служба президента Украины

Зеленский поблагодарил тех, кто был на карантине, а также медицинский персонал за то, что они смогли пройти через это.



Фото: пресс-служба президента Украины

— Хочу поблагодарить вас, что вы выдержали эти две недели. Молодцы. Всем желаем здоровья. Хочу поблагодарить всю группу, скажем так, «быстрого реагирования». Хочу поблагодарить Нацгвардию, МВД, министра и председателя Полтавской ОГА. Его проверило это событие. Наконец можем понимать, что в этой области точно у нас крепкий парень. Также Минздрав хочу поблагодарить, нашу прекрасную пани Скалецкую, — сказал Зеленский.

После этого он обнял министра здравоохранения Зоряну Скалецкую со словами, что не боится. Женщина провела вместе с эвакуированными две недели на карантине. Такое решение она приняла после протестов местных жителей по поводу соседства с эвакуированными. Люди тогда перекрыли дорогу , развели большой костер на проезжей части, пытались строить баррикады, забрасывали камнями автобусы с эвакуированными. Произошло несколько стычек с полицией.



Фото: strana.ua

Зеленский также поздравил с днем рождения одного из парней, который вышел с карантина. Президент подарил ему часы.



Зеленский поздравляет Евгения с днем рождения. Фото: пресс-служба президента Украины

А четырем деткам, которые также были эвакуированы из Китая, президент подарил мячи и розовых медведей. Он пообещал доставить всех домой, пофотографировался с людьми и улетел.







Фото: пресс-служба президента Украины

— Всех довезем домой, и наших, и не наших, которые за эти две недели уже почти наши. Я думаю, вы запомните Новые Санжары на всю жизнь. Возвращайтесь сюда отдыхать, — сказал Зеленский.



Фото: пресс-служба президента Украины