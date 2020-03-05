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Путин и Эрдоган договорились о перемирии в Идлибе. Переговоры шли шесть часов

05.03.2020 23:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прекращение огня между воюющими сторонами в сирийской провинции Идлиб вступит в силу с 0.00 шестого марта, объявил Реджеп Тайип Эрдоган после долгой встречи с Владимиром Путиным в Москве.


Фото: пресс-служба президента России

Переговоры президентов России и Турции в Кремле шли пять часов 40 минут — из них три часа беседа велась с глазу на глаз.

В итоге объявлено о коридоре безопасности, режиме прекращения огня с полуночи 6 марта и укрепленных наблюдательных постах по взаимной договоренности двух региональных держав.

«Выражаю надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, прекратят страдания мирного населения», — цитирует заявление Путина агентство Рейтер.

В самом начале переговоров лидеров России и Турции хозяин этой встречи президент Путин назвал главную проблему, которая сделала их прямой личный разговор необходимым: бои в сирийском Идлибе, где, на первый взгляд, воюют друг с другом правительственная сирийская армия, лояльная Башару Асаду, и повстанцы (которых российское государство называет террористами); при этом всем известно, что в противостояние активно вовлечены Вооруженные силы Турции и российские военные.

Армию Асада, активно поддерживаемую Кремлем, обвиняют в гибели тысяч мирных граждан в Идлибе. С 1 декабря бомбардировки усилились, и по оценке ООН, около 950 тысяч беженцев покинули эту часть Сирии.

Под ударом оказались и турецкие силы: несколько десятков военных погибли после ударов сирийских правительственных сил.

Перемирие в Идлибе было целью Эрдогана на этих переговорах, полагают ближневосточные обозреватели, и он ее достиг.

В течение долгих переговоров были моменты, когда казалось, что соглашения не будет: прессе сообщили, что лидеры после встречи на пресс-конференцию не выйдут. Однако Путин и Эрдоган всё же приняли конкретные решения и решили лично продемонстрировать, что достигли согласия.

Эрдоган сообщил, что пригласил Путина в Анкару, и упомянул, что Турция и раньше согласовывала с Россией некоторые решения по Сирии — например, об отправке дополнительных сил «для стабилизации региона».

При этом и по окончании встречи оба президента напирали на болезненные для себя моменты: Владимир Путин говорил, что российскую военную базу «Хмеймим» постоянно атакуют «радикалы» (но слово «террористы» из уст российского президента не прозвучало), а Эрдоган настаивал на праве турецких военных отвечать на удары сирийской правительственной армии.

Глава МИД России Сергей Лавров зачитал условия соглашения о прекращении боевых действий. В частности, вдоль дороги Латакия — Алеппо будет создан коридор безопасности шириной в 12 км.

 
 
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В течение долгих переговоров были моменты, когда казалось, что соглашения не будет: прессе сообщили, что лидеры после встречи на пресс-конференцию не выйдут. Однако...
 
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