Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он предусматривает ряд ограничений для граждан. Документ опубликован на портале мэра и правительства города.



Фото: dic.academic.ru

Всем гражданам, которые прибыли из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, в течение 14 дней следует обеспечить самоизоляцию на дому: не посещать работу, учебу, и по возможности «общественные места».

В случае возвращения граждан в Россию с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, они обязаны сообщать об этом на горячую линию города Москвы, а в случае появления симптомов не посещать медицинские учреждения, а вызывать врача на дом.

Всех работодателей мэрия обязала обеспечить измерение температуры на рабочих местах и оказать работникам содействие в обеспечении режима самоизоляции на дому.

Департамент здравоохранения Москвы также должен обеспечить возможность оформить листки нетрудоспособности без посещения больными поликлиник и больниц.

Приоритет в оказании помощи медицинским учреждениям предписано оказывать заболевшим в возрасте старше 60 лет.

Также поручено обеспечить проработку вопроса создания инфекционного корпуса с использованием быстровозводимых конструкций.

Сегодня также стало известно, что в России из-за коронавируса отменили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который должен был пройти 3−6 июня.

Первые случаи заболевания коронавирусом в России зафиксировали в конце января на территории Тюменской области и Забайкальского края, заболевшими были граждане Китая. В конце февраля стало известно о трех россиянах, заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess, стоявшем на карантине в японском порту. Еще один случай заражения выявили 2 марта у россиянина, вернувшегося из Италии. Последним заболевшим стал студент-стажер из Милана, который приехал на учебу в университет в Санкт-Петербурге.