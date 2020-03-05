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Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
05.03.2020 22:08 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он предусматривает ряд ограничений для граждан. Документ опубликован на портале мэра и правительства города.
Сегодня также стало известно, что в России из-за коронавируса отменили Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который должен был пройти 3−6 июня.
Первые случаи заболевания коронавирусом в России зафиксировали в конце января на территории Тюменской области и Забайкальского края, заболевшими были граждане Китая. В конце февраля стало известно о трех россиянах, заразившихся на круизном лайнере Diamond Princess, стоявшем на карантине в японском порту. Еще один случай заражения выявили 2 марта у россиянина, вернувшегося из Италии. Последним заболевшим стал студент-стажер из Милана, который приехал на учебу в университет в Санкт-Петербурге.
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о введении в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он...
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