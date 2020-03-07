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В России зарегистрировали четыре новых случая заражения коронавирусом

07.03.2020 15:34 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки. Трое инфицированных находятся в Липецке, один — в Санкт-Петербурге, все посещали Италию в последние две недели, сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«За последние сутки в России зарегистрировано четыре случая новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации — трое больных в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной в Санкт-Петербурге. По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Итальянскую Республику в последние две недели», — сообщили в штабе.

В штабе отметили, что все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Также определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории России, их помещают под медицинское наблюдение.

По данным штабам, в России на данный момент зарегистрировано 14 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан КНР, ранее выписанных из больницы в Тюмени, 11 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Кроме того, остаются под медицинским наблюдением трое граждан России, эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess.

 
 
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Четыре новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы в России за последние сутки. Трое инфицированных находятся в Липецке, один - в...
 
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