В одной из китайских провинций обрушилось здание отеля

Источник материала: Tut.by

В китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля. Удалось спасти 16 человек. При этом неизвестно, сколько человек может находиться под завалами, сообщает агентство Синьхуа .

#BREAKING : A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV — People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020

Здание отеля обрушилось в восточной китайской провинции Фуцзянь в 19.30 по местному времени (в 14.30 по минскому времени).