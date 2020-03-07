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В одной из китайских провинций обрушилось здание отеля
07.03.2020 16:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля. Удалось спасти 16 человек. При этом неизвестно, сколько человек может находиться под завалами, сообщает агентство
Здание отеля обрушилось в восточной китайской провинции Фуцзянь в 19.30 по местному времени (в 14.30 по минскому времени).
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В китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля. Удалось спасти 16 человек. При этом неизвестно, сколько человек может находиться под завалами.
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