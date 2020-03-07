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«Но мы же не тонем!» Зеленский сравнил свое президентство с дырявой лодкой

07.03.2020 20:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины сравнил свое президентство с лодкой, которая, несмотря на дыры, остается на плаву. Об этом он заявил в интервью газете The Guardian. «Повсюду дыры, и вы своими руками и ногами пытаетесь заткнуть их. Вот так мы и живем. Мы затыкаем дыры», — сказал он.


Фото: пресс-служба президента Украины

После этого журналист, беседовавший с президентом, отметил сходство его описания с тонущем кораблем, однако президент добавил: «Но мы же не тонем!»

Кроме того, Зеленский отметил, что если сыгранный им персонаж сериала «Слуга народа» Василий Голобородько приказал бы просто повесить или застрелить олигархов, тратящих во время конфликта в Донбассе большие деньги за границей, то на реальной должности президента он должен будет работать с ними и просить их финансировать госпроекты, а также вкладывать деньги именно на Украине.

«Если мы выбрали демократию, конечно, мы не можем вешать людей. Хотя! Иногда действительно хочется. А знаете почему? Потому что это было бы быстрее. Гораздо быстрее», — сказал в шутку Зеленский.

4 марта Зеленский сменил правительство, проработавшее полгода. По словам президента, хоть оно и имело успехи и не было замечено в коррупции, однако «украинцам этого мало»: кабмину требуются «новые мозги и сердца».

Верховная рада, в частности, проголосовала за отставку премьер-министра Алексея Гончарука, на смену которому пришел бывший замначальника главка миндоходов Львовской области Денис Шмыгаль. После его утверждения депутаты обновили и состав кабинета. Главой МИДа стал вице-премьер правительства Гончарука по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сменивший Вадима Пристайко, который, в свою очередь, получил должность Кулебы.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года. Первые сто дней своего президентства он позже сравнил с «тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами на первой скорости», выразив надежду на скорое уверенное движение Украины по пути изменений. «Мы — Apple, который начинает свой путь в гараже, Лэнс Армстронг, которому поставили страшный диагноз. Но мы знаем, что на смену самой темной ночи непременно придет рассвет», — заявил он в октябре прошлого года на инвестфоруме в Мариуполе.

 
 
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Однако эта лодка «не тонет», отметил президент Украины. Он также сравнил себя с Голобородько - персонажем, роль которого он сыграл в сериале «Слуга народа», - и...
 
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