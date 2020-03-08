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Два первых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Болгарии

08.03.2020 09:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два первых случая заражения коронавирусом нового типа подтверждены в Болгарии. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС со ссылкой Болгарское телеграфное агентство.

По его данным, информация о случаях инфицирования была подтверждена в ходе брифинга в Совете министров начальником национального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии Венциславом Матафчийски.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане

. Всемирная организация здравоохранения признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в девяти десятках стран. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели почти 55,5 тыс. человек, число случаев заражения сохраняется у отметки в 80 тыс. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших превысило 21 тыс., более 400 человек умерли.

 
 
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Информацию подтвердил начальник национального оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания.
 
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