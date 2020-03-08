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Десять погибших под завалами рухнувшего в Китае карантинного отеля

08.03.2020 12:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Десять человек погибли после обрушения отеля в китайском городе Цюаньчжоу, где находились люди, помещенные на карантин в связи с коронавирусом. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая, передает BBC New Русская служба.

Спасатели достали из-под завалов 48 человек, есть пропавшие без вести. Спасательные работы по-прежнему идут полным ходом.

71 человек находился в этой пятиэтажной гостинице в момент обрушения, из них 58 - с подозрением на наличие у них вируса.

Обрушение здания произошло в субботу в 19:30 по местному времени и пока неясно, чем оно было вызвано. Отель был построен в 2018 году, в нем 80 номеров.

Как сообщает официальное агентство Синьхуа, на первом этаже с начала китайского Нового года шел ремонт, и полиция уже вызвала на допрос владельца гостиницы.

В Цюаньчжоу зарегистрировано 47 заразившихся новым вирусом, который впервые возник в китайском городе Ухань, расположенном в 1000 км от Цюаньчжоу.

Издание Beijing News приводит слова женщины, родственники которой находились в этой гостинице: "Я не могу связаться с ними, они не отвечают на звонки. Я тоже в карантине [в другом отеле] и очень волнуюсь. Я не знаю, что делать. Они были здоровы, им мерили температуру каждый день, и тесты показывали, что все нормально".

По данным на пятницу, в провинции Фуцзянь было 296 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, вызываемого коронавирусом, а почти 11 тысяч человек были помещены под наблюдение, так как контактировали с больными.

По данным ВОЗ, по всему миру число заболевших коронавирусом превысило 101 тысячу человек, из них около 20 тысяч - за пределами Китая. Всего зарегистрировано 3400 летальных исходов, из них около 3 тысяч - в Китае.

 
 
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Десять человек погибли после обрушения отеля в китайском городе Цюаньчжоу, где находились люди, помещенные на карантин в связи с коронавирусом. Об этом сообщило...
 
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