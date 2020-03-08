Ливан объявил дефолт по евробондам из-за «сожравшей страну коррупции»

Источник материала: Tut.by

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что государство не погасит 9 марта еврооблигации в размере 1,2 млрд долларов, так как валютные резервы страны упали до критического уровня, передает Reuters. Оставшиеся резервы власти направят на обеспечение «базовых потребностей» ливанского народа, добавил он.



Фото: nna-leb.gov.lb/

Решение не погашать долг было принято единогласно по итогам совещания премьер-министра, президента страны, спикера парламента и главы ливанского Центробанка, сообщает агентство со ссылкой на офис президента

Еврооблигации размещены на Люксембургской фондовой бирже в долларах. Их доходность составляет 6,375%.

Госдолг страны достиг размера 170% ВВП. Это один из самых высоких показателей в мире, отмечает агентство.

«Долг стал больше, чем Ливан может себе позволить, и больше, чем ливанцы могут выплатить», — сказал Диаб.

Он также сообщил, ссылаясь на данные Всемирного банка, что более 40% ливанцев окажутся за чертой бедности, а «коррупция сожрала страну».

Таким образом, страна объявит первый в своей истории дефолт.

Власти планируют договориться о реструктуризации долгов с держателями облигаций. Правительство также намерено включить в план реструктуризации долларовые облигации примерно на 31 млрд долларов, сообщало ранее Reuters. Около 14 млрд принадлежат ливанским банкам, которые не хотят реструктуризации долга. Исходя из текущей стоимости облигаций, списание в ходе реструктуризации может достичь 70%. Общий долг Ливана достиг 90 млрд долларов, или 150% ВВП, на конец 2019 года.

Острая фаза финансового кризиса наступила в Ливане в 2019 году, когда приток капитала замедлился, а в стране разразились протесты против коррупции и ошибок в управлении, пишет Reuters. Количество рабочих мест стало сокращаться, а инфляция увеличилась, что вызвало еще больше недовольства среди ливанцев.

В сентябре 2019 года власти Ливана объявили чрезвычайное экономическое положение. Предполагалось, что они будут работать над снижением уровня задолженности через партнерство между государственным и частным секторами. Однако антиправительственные демонстрации продолжились и в октябре правительство подало в отставку.

Состав нового правительства был объявлен в январе. По словам премьер-министра Диаба, оно намеревалось вывести страну из экономического и финансового кризисов.