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Ливан объявил дефолт по евробондам из-за «сожравшей страну коррупции»
08.03.2020 17:52 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что государство не погасит 9 марта еврооблигации в размере 1,2 млрд долларов, так как валютные резервы страны упали до критического уровня, передает Reuters. Оставшиеся резервы власти направят на обеспечение «базовых потребностей» ливанского народа, добавил он.
Решение не погашать долг было принято единогласно по итогам совещания премьер-министра, президента страны, спикера парламента и главы ливанского Центробанка, сообщает агентство со ссылкой на офис президента
Еврооблигации размещены на Люксембургской фондовой бирже в долларах. Их доходность составляет 6,375%.
Госдолг страны достиг размера 170% ВВП. Это один из самых высоких показателей в мире, отмечает агентство.
«Долг стал больше, чем Ливан может себе позволить, и больше, чем ливанцы могут выплатить», — сказал Диаб.
Он также сообщил, ссылаясь на данные Всемирного банка, что более 40% ливанцев окажутся за чертой бедности, а «коррупция сожрала страну».
Таким образом, страна объявит первый в своей истории дефолт.
Власти планируют договориться о реструктуризации долгов с держателями облигаций. Правительство также намерено включить в план реструктуризации долларовые облигации примерно на 31 млрд долларов, сообщало ранее Reuters. Около 14 млрд принадлежат ливанским банкам, которые не хотят реструктуризации долга. Исходя из текущей стоимости облигаций, списание в ходе реструктуризации может достичь 70%. Общий долг Ливана достиг 90 млрд долларов, или 150% ВВП, на конец 2019 года.
Острая фаза финансового кризиса наступила в Ливане в 2019 году, когда приток капитала замедлился, а в стране разразились протесты против коррупции и ошибок в управлении, пишет Reuters. Количество рабочих мест стало сокращаться, а инфляция увеличилась, что вызвало еще больше недовольства среди ливанцев.
В сентябре 2019 года власти Ливана объявили чрезвычайное экономическое положение. Предполагалось, что они будут работать над снижением уровня задолженности через партнерство между государственным и частным секторами. Однако антиправительственные демонстрации продолжились и в октябре правительство подало в отставку.
Состав нового правительства был объявлен в январе. По словам премьер-министра Диаба, оно намеревалось вывести страну из экономического и финансового кризисов.
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Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что государство не погасит 9 марта еврооблигации в размере 1,2 млрд долларов, так как валютные резервы страны упали до...
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