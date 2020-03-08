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Путин определил полномочия Медведева в Совбезе

08.03.2020 19:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент России Владимир Путин подписал указ, в котором определил полномочия заместителя председателя Совета безопасности. Эту должность сейчас занимает бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.


Фото: Reuters

Согласно документу, зампред Совбеза информирует президента по вопросам обеспечения национальной безопасности, а также согласовывает доклад о состоянии национальной безопасности и проекты положений о Совбезе и его аппарате, которые представляются главе государства.

Среди полномочий заместителя председателя также контроль за исполнением указаний и поручения президента в сфере обеспечения национальной безопасности и участие в выработке и реализации внешнеполитического курса России.

Заместитель председателя также вносит предложения председателю по координации членов Совбеза, проводит совещания по стратегическому планированию, участвует в подготовке федеральных целевых программ и представляет Совет во взаимоотношениях с госорганами.

Председателем Совета Безопасности является президент России Владимир Путин.

Дмитрий Медведев был назначен на новую должность 16 января указом президента. Накануне Владимир Путин подписал указ об отставке правительства Медведева. Сам Медвдев объяснял свою отставку желанием дать возможность главе государства реализовать предложения по реформе политической системы страны.

Владимир Путин заявлял тогда, что специально для Медведева учредит новую должность заместителя председателя Совбеза, где он будет заниматься вопросами безопасности и обороноспособности страны.

 
 
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Медвдев объяснял свою отставку желанием дать возможность главе государства реализовать предложения по реформе политической системы страны.
 
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