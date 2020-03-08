Автор «Черного лебедя» назвал глупостью слова Маска о панике из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Статистик и писатель, автор книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб назвал слова предпринимателя Илона Маска о панике из-за коронавируса «глупостью». Об этом Талеб написал на своей Twitter-странице.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Говорить, что паника из-за коронавируса это глупость — это глупость», — говорится в посте писателя.

Ранее Маск высказался в Twitter о том, что люди неразумно реагируют на распространение инфекции, назвав панику «глупостью».

Талеб также уточнил, что в случае, если слово «паника» означает «преувеличенную» реакцию, паниковать может быть глупо «на индивидуальном уровне, но не на коллективном».

«Мы пережили миллионы лет благодаря «иррациональной панике», — отметил писатель. Он также добавил, что «рациональная» реакция на угрозу коронавируса может привести к еще большей смертности.

Ранее американские СМИ сообщали о том, что опасения на фоне распространяющегося коронавируса привели к тому, что жители во всем мире, и, в частности, в США стали массово скупать товары первой необходимости на случай глобальной пандемии. Об этом говорится в отчете Nielsen. Кроме США, группа зафиксировала рост запасов таких товаров у людей в Китае и Италии.

По информации центров по контролю и профилактике заболевания США (CDC), в стране зафиксировано 164 случая заболевания новым типом коронавируса в 19 штатах (по данным на 7 марта). Всего в США умерли 11 человек. В штатах Нью-Йорк и Вашингтон ввели чрезвычайное положение. Общее число случаев заражения в мире, по оценке SCMP, превышает 105 тыс. человек.