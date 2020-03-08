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Президент Турции призвал Грецию открыть границу для мигрантов

08.03.2020 21:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти Греции впустить мигрантов, собравшихся на границе двух стран. Они не останутся в Греции, а направятся в другие европейские страны, заявил турецкий лидер в Стамбуле в воскресенье, 8 марта.


Фото: Reuters

Эрдоган выразил недоумение обеспокоенностью греческих властей. «Откройте ворота, вот и все», — добавил он. При этом президент Турции днем ранее отдал распоряжение береговой охране пресекать попытки беженцев и мигрантов переправиться через Эгейское море, чтобы достичь греческих островов и таким образом проникнуть в ЕС.

Кроме того, Анкара обвинила силы безопасности Греции в незаконном выдворении мигрантов, которым удалось попасть на территорию республики. Афины же заявляют о принятии мер по защите внешних границ Евросоюза от потока нелегалов.

Эрдоган 29 февраля сообщил, что власти Турции открыли границы для беженцев из Сирии в ЕС. С тех пор тысячи мигрантов пытаются попасть на территорию Европейского союза. Это привело к столкновениям с греческой полицией. По оценке ООН, Турция приняла около 3,6 миллиона беженцев из Сирии.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в свете высказываний Эрдогана заявил о смерти соглашения по беженцам между ЕС и Турцией, заключенного в 2016 году. В свою очередь, турецкий лидер считает, что Евросоюз не выполняет обязательства в рамках договоренностей. В соответствии с ними Брюссель обязался выделить Анкаре 6 млрд евро для помощи беженцам. В ответ Турция обещала пресекать попытки мигрантов нелегально пересечь границу с ЕС.

Эрдоган 9 марта встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Стороны обсудят вопросы миграции и ситуацию на севере Сирии.

 
 
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти Греции впустить мигрантов, собравшихся на границе двух стран. Они не останутся в Греции, а направятся в другие...
 
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