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Число погибших из-за коронавируса в Италии за сутки возросло на 133

08.03.2020 22:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За последние сутки количество летальных исходов от коронавируса в Италии выросло на 133. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, пишет ANSA.


Общее число умерших от заболевания в Италии достигло 366 человек, уточнил он. По словам Боррелли, количество зараженных увеличилось за сутки более чем 1,3 тыс. Сейчас общее число инфицированных в стране составляет 6,3 тыс. человек, сообщил он.

Большая часть летальных исходов приходится на Ломбардию, где зафиксировано 113 смертей.

По его словам, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 7375.

Эти показатели демонстрируют самый высокий темп роста числа смертельных исходов с момента начала распространения коронавируса в Италии около двух недель назад. В субботу Боррелли говорил о росте на 36, в пятницу — на 49 жертв.

На воскресном брифинге Боррелли, который также является чрезвычайным комиссаром по преодолению последствий вспышки заражений, заявил, что власти Италии заказали и ожидают поставки 22 миллионов медицинских масок.

Президент Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро, в свою очередь, заявил, что в Италии нет «иммунных» к коронавирусу мест: «Есть регионы, где он ходит меньше».

«Пока я не готов делать прогнозы», — ответил он на вопрос, когда в Италии будет достигнут пик заражений.

В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. Въезд и выезд, также перемещения внутри новой зоны разрешены только при необходимости, как то по работе или по состоянию здоровья. Ограничения коснулись свыше 16 миллионов граждан. Власти южных регионов ввели 14-дневный карантин для всех, кто приехал из обозначенной правительством зоны. Несмотря на ограничительные меры, железнодорожное сообщение между затронутыми регионами и остальной территорией Италии работает в полном объеме в обе стороны.

Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА «Новости».

В стране умирает каждый 20-й зараженный: погибли 4,96% из 7,3 тысячи заболевших.

На втором месте Иран (3,96%), на третьем Китай (3,83%). Наименьшая смертность в Южной Корее, где умирают 0,68% зараженных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3650 человек.

 
 
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Общее число умерших от заболевания в Италии достигло 366 человек. Количество зараженных увеличилось за сутки более чем 1,3 тыс. Сейчас общее число инфицированных в...
 
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