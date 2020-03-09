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Цены на нефть рухнули на мировых рынках

09.03.2020 09:53 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Нефть на торгах марки Brent 9 марта подешевела на 22% из-за провала договоренностей стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти на фоне вспышки коронавируса.

Об этом сообщает РБК.

Стоимость у барелля нефти марки Brent на открытии торгов 9 марта составила $38, тогда как на закрытии торгов накануне она стоила $46. Разница составила $32,5 (22%).

Нефть марки WTI также упала в цене – на $32,5 (21%).

Майский фьючерс марки Brent опустился до $33,55. Такой низкий показатель у нефти последний раз был в январе 2016 года.

Нефть показала рекордное падение в течение одного дня с 1991 года, когда началась операция США «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Тогда США освободили Кувейт, захваченный Ираком.

Нефть Urals, которую Беларусь покупает у России, стоит дешевле марки Brent – обычно на $1,5-2. Мировое снижение цен повлияет и на российских производителей. При этом в российском бюджете базовая цена нефти Urals на 2020 год заложена в $42,4 за баррель.

Обвал цен на нефть стал рекордным с 1991 года. Его причиной стал срыв сделки ОПЕК+, главные участники которой, Россия и Саудовская Аравия, не сумели договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

Действующие договоренности о сокращении добычи в ОПЕК+ истекают в конце марта. Переговоры стран ОПЕК+ в Вене впервые за три с лишним года действия соглашения закончились ничем, передает ТАСС 6 марта.

Ближневосточные страны не нашли компромисс с Россией – крупнейшим производителем нефти в альянсе ОПЕК. На трехдневной встрече министров ОПЕК+ шла речь о необходимости сократить добычу сырья во втором квартале на 1,5 млн б/с. Данная мера могла бы смягчить тяжелые последствия для нефтяного рынка от вспышки коронавирусной инфекции в Китае, которая уже обрушила авиаперевозки по всему миру. В этот же день котировки Brent снизились до $45 за баррель (10%).

 
 
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Нефть на торгах марки Brent 9 марта подешевела на 22% из-за провала договоренностей стран ОПЕК+ о снижении добычи нефти на фоне вспышки коронавируса.
 
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