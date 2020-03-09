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В Судане совершено покушение на премьер-министра

09.03.2020 12:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука совершено покушение. Как сообщает телеканал Al Arabia, неизвестные пытались взорвать кортеж главы правительства.


Фото: Al Arabia

Информацию также подтверждает суданское государственное телевидение.

«Автоколонна Хамдока подверглась нападению, его пытались убить, когда премьер ехал на работу. Премьер в порядке и находится в безопасном месте», — сообщило Sudan TV.



Суданская служба безопасности оцепила место покушения.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.

 
 
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Информацию также подтверждает суданское телевидение.
 
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