В Судане совершено покушение на премьер-министра

Источник материала: Tut.by

На премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука совершено покушение. Как сообщает телеканал Al Arabia , неизвестные пытались взорвать кортеж главы правительства.



Фото: Al Arabia

Информацию также подтверждает суданское государственное телевидение.

«Автоколонна Хамдока подверглась нападению, его пытались убить, когда премьер ехал на работу. Премьер в порядке и находится в безопасном месте», — сообщило Sudan TV.









Суданская служба безопасности оцепила место покушения.

الان في كوبر حي الواحة محاولة لاغتيال رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك تزامنا مع سير موكبه والحمد لله فشلت و هو الآن سليم pic.twitter.com/qASU255odg — Awad (@Awad_Nataly17) March 9, 2020

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял.