ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Торги на американских биржах были приостановлены из-за падения на семь процентов

09.03.2020 18:09 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сразу после открытия торгов ведущие американские индексы снизились сразу на 7% из-за опасений последствий коронавируса и падения цен на нефть. После возобновления работы падение продолжилось.


Фото: Reuters

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник 9 марта были приостановлены на 15 минут вскоре после открытия из-за обрушения цен на акции. Это самое серьезное падение за последние десять лет, отмечают инвесторы, уже назвавшие этот день «черным понедельником». Индекс крупнейших американских компаний S&P 500 упал сразу на 7%. Dow Jones снизился на 7,2%, технологический индекс Nasdaq потерял более семи %.

Американские площадки подхватили тенденцию на снижение, усугубившуюся в понедельник на торгах Азии и Европы после резкого падения нефтяных цен. Больше всего пострадали как раз акции нефтяных гигантов. В США это Chevron и Exxon Mobil, потерявшие на открытии почти 10%. Энергетический индекс рухнул на 20%. Такая мера, как приостановка торгов, была введена на Нью-Йоркской бирже во время турбулентности финансового кризиса 2008−2009 года.

Риск глобальной рецессии

К опасениям серьезных последствий коронавируса для экономического роста в понедельник добавились отрицательные прогнозы для нефтяных цен в результате конфликта между ОПЕК и Россией. В понедельник произошло самое резкое падение нефтяных цен со времен войны в Персидском заливе.

Международный валютный фонд призвал к международной координации для противодействия экономическим последствиям коронавируса. Федеральный резервный банк Нью-Йорка объявил об увеличении ежедневных вливаний денежных средств на финансовые рынки на 50−150 млрд долларов для повышения ликвидности рынка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские биржи продолжили общемировое падение фондовых рынков. Сразу после открытия индекс S&P 500 упал на 7%, после чего торги были остановлены по правилам на 15...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Дело о крушении МН-17: в суде рассказали, как искали обвиняемых, чтобы сообщить о начале процесса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

08.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика