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Торги на американских биржах были приостановлены из-за падения на семь процентов
09.03.2020 18:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сразу после открытия торгов ведущие американские индексы снизились сразу на 7% из-за опасений последствий коронавируса и падения цен на нефть. После возобновления работы падение продолжилось.
Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник 9 марта были приостановлены на 15 минут вскоре после открытия из-за обрушения цен на акции. Это самое серьезное падение за последние десять лет, отмечают инвесторы, уже назвавшие этот день «черным понедельником». Индекс крупнейших американских компаний S&P 500 упал сразу на 7%. Dow Jones снизился на 7,2%, технологический индекс Nasdaq потерял более семи %.
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К опасениям серьезных последствий коронавируса для экономического роста в понедельник добавились отрицательные прогнозы для нефтяных цен в результате конфликта между ОПЕК и Россией. В понедельник произошло самое резкое падение нефтяных цен со времен войны в Персидском заливе.
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Американские биржи продолжили общемировое падение фондовых рынков. Сразу после открытия индекс S&P 500 упал на 7%, после чего торги были остановлены по правилам на 15...
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