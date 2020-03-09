В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса

Источник материала: Tut.by

В Германии зафиксировали первые два летальных исхода от болезней, вызванных коронавирусом, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минздрава в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Именно в этом регионе зафиксировано наибольшее количество заражений.



Изображение: NIAID

В городе Эссен умерла 89-летняя женщина, еще один пациент скончался в городе Хайнсберге. Сообщается, что женщина поступила в больницу в критическом состоянии 3 марта, тест на коронавирус оказался положительным. Женщина умерла от пневмонии. Про второго умершего пока нет информации.

Всего в Германии коронавирус зафиксирован у 1112 человек. В выходные от COVID-19 гражданин Германии умер в Египте. По данным ВОЗ , болезнь охватила более 100 стран. Общее число зарегистрированных случаев — почти 107 тысяч, умерли 3639 человек. Италия заняла первое место в мире по летальности от коронавируса (4,96%). Второе место у США (4,03%). На третьем — Китай (3,83%), на четвертом — Иран (2,96%). Меньше всего летальных исходов в Южной Корее — погибают 0,68% заболевших.