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В Германии зафиксировали два случая смерти от коронавируса
09.03.2020 19:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Германии зафиксировали первые два летальных исхода от болезней, вызванных коронавирусом, сообщает
В городе Эссен умерла 89-летняя женщина, еще один пациент скончался в городе Хайнсберге. Сообщается, что женщина поступила в больницу в критическом состоянии 3 марта, тест на коронавирус оказался положительным. Женщина умерла от пневмонии. Про второго умершего пока нет информации.
Всего в Германии коронавирус зафиксирован у 1112 человек. В выходные от COVID-19 гражданин Германии умер в Египте. По
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В Германии зафиксировали первые два летальных исхода от болезней, вызванных коронавирусом.
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