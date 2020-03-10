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В Китае за сутки 19 новых случаев COVID-19. На первое место по числу заболевших и умерших вышла Италия

10.03.2020 06:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За последние сутки в Китае коронавирусом заболели 19 человек. Это в два раза меньше, чем накануне. Умерли от инфекции — 17 человек. Об этом сообщает Комиссии по здравоохранению Китая.


Фото: Reuters

По данным ведомства, 17 из 19 случаев заражения за последние сутки зарегистрированы в провинции Хубэй. Еще в двух случаях речь идет о пациентах, которые прибыли в страну из-за рубежа. Накануне, напомним, было зафиксировано 40 случаев заражения и 22 смерти.

Из больниц выписаны 1297 человек. Умерли — 17. Все — жители Хубэя.

Всего с начала эпидемии в Китае заболели 80 754 человека. 3136 из них умерли, 59 897 выздоровели.

  • На второе место в мире по числу заболевших и умерших вышла Италия. В стране зафиксировано более 9 тысяч случаев COVID-19 и 463 смерти от него. С 10 марта на территории всей Италии начинают действовать ограничительные меры — запрещено без веских причин передвижение по стране, закрыты школы и университеты, отменены все массовые мероприятия, в том числе и спортивные.
  • Власти Израиля объявили о том, что любые въезжающие в страну из-за рубежа должны будут в течение 14 дней находиться на карантине. Сейчас в стране 39 случаев коронавируса, смертельных исходов нет.
  • Государственная чрезвычайная комиссия Монголии подтвердила первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Заболевший прибыл 2 марта в Монголию из Франции транзитом через Москву.
  • В Японии объявили, что скупка и перепродажа медицинских защитных масок будут караться тюремным заключением на срок до года, штрафом на сумму до 1 млн иен ($ 9,8 тыс.) или сочетанием обоих наказаний. Мера начинает действовать с 15 марта. В стране отмечены более 1200 случаев заражения коронавирусом. Умерли 16 человек.
  • В Беларуси число заболевших может увеличиться. Как сообщил накануне глава Минздрава страны, под подозрением три человека. Им проводят повторные тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. Всего в стране зафиксировано 6 случаев заражения, 1 человек выздоровел.
  • Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо принял экстренное решение отменить все олимпийские квалификационные соревнования до 30 апреля 2020 года из-за коронавируса.
  • Накануне глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что, предположительно, эпидемия коронавируса в мире продлится по меньшей мере до июня.

 
 
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За последние сутки в Китае коронавирусом заболели 19 человек. Это в два раза меньше, чем накануне.
 
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