В Китае за сутки 19 новых случаев COVID-19. На первое место по числу заболевших и умерших вышла Италия

Источник материала: Tut.by

За последние сутки в Китае коронавирусом заболели 19 человек. Это в два раза меньше, чем накануне. Умерли от инфекции — 17 человек. Об этом сообщает Комиссии по здравоохранению Китая.



Фото: Reuters

По данным ведомства, 17 из 19 случаев заражения за последние сутки зарегистрированы в провинции Хубэй. Еще в двух случаях речь идет о пациентах, которые прибыли в страну из-за рубежа. Накануне, напомним, было зафиксировано 40 случаев заражения и 22 смерти.

Из больниц выписаны 1297 человек. Умерли — 17. Все — жители Хубэя.

Всего с начала эпидемии в Китае заболели 80 754 человека. 3136 из них умерли, 59 897 выздоровели.

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