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Ученые сообщили о новых симптомах заболевания, вызываемого коронавирусом

10.03.2020 08:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ученые Сингапура установили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания, которые могут создавать ложную картину о наличии у пациента лихорадки денге. Результаты исследования врачей и экспертов из нескольких местных больниц и научных центров публикует во вторник газета The Straits Times.


Фото: Reuters

«Пациент поступает с типичной клинической картиной для денге — высокая температура и сыпь. При этом у него нет привычных для COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом. — Прим. ТАСС) симптомов — насморка, кашля, боли в горле», — отмечается в докладе. Более того, иногда лабораторные исследования «могут показывать ложноположительные результаты на денге», признали ученые.

По их словам, «сейчас крайне важно проводить точную диагностику на коронавирус, поскольку неправильное лечение может представлять опасность не только для пациента, но и для окружающих». За последнее время в Сингапуре было отмечено уже два подобных случая, когда первоначально диагностировали денге, но по прошествии времени ситуация не улучшалась и только после этого проводились анализы, которые подтверждали наличие коронавируса.

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С начала 2020 года здесь было отмечено свыше 3,6 тыс. случаев заболевания этой тропической лихорадкой. Вместе с тем ситуация с денге в соседних странах намного тяжелее. Например, в Индонезии за первые два месяца было зафиксировано более 14,7 тыс. заболевших, 94 человека умерли.

 
 
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По их словам, «сейчас крайне важно проводить точную диагностику на коронавирус, поскольку неправильное лечение может представлять опасность не только для...
 
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