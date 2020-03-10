Второй человек в мире излечился от ВИЧ-инфекции

Источник материала: Tut.by

Уроженец Венесуэлы Адам Кастильехо, его называют «лондонским пациентом», стал вторым в истории человеком, которого удалось вылечить от ВИЧ-инфекции. Мужчине пересадили костный мозг от донора с врожденной мутацией, снижающей вероятность заражения. Около года имя пациента было тайной, но сейчас он обратился к New York Times , чтобы рассказать свою историю. Ее подробности — в материале RTVI .



Фото: Adam CasPa / Facebook

До этого единственным человеком, которому удалось вылечиться от ВИЧ-инфекции, считался американец Тимоти Рей Браун, его в научной литературе называют «берлинским пациентом». В 2007 году ему, как и Кастильехо, провели трансплантацию костного мозга. С тех пор его анализы регулярно показывают отсутствие инфекции.

Впервые о том, что у «лондонского пациента» после операции продолжительное время в крови не было ВИЧ, лондонские врачи рассказали еще в марте 2019 года. Тогда специалисты не рисковали говорить о полном излечении от инфекции: прошло слишком мало времени. Сейчас же исследование провели спустя 30 месяцев после операции.

Кастильехо родился и вырос в столице Венесуэлы Каракасе, но потом переехал сначала в Копенгаген, а потом и в Лондон. ВИЧ-инфекцию мужчине диагностировали в 2003 году, когда ему было 23 года. «Это был очень страшный и травмирующий опыт», — описал свое состояние тогда сам Кастильехо.

Даже в начале XXI века с развитием технологий ВИЧ уже перестал быть приговором — с помощью антиретровирусной терапии, которая подавляет распространение вируса и предотвращает развитие СПИДа, они могут прожить столько же, сколько неинфицированные люди. На таком лечении Кастильехо, соблюдая здоровый образ жизни, был до 2011 года. За это время он успел стать су-шефом в одном из городских ресторанов.

Все изменилось в 2011 году, когда у Кастильехо нашли лимфому в четвертой стадии. «Я никогда не забуду, как отреагировал на то, что весь мой мир перевернулся еще раз, — сказал мужчина. — Еще один смертный приговор». Кастильехо лечили химиотерапией, но, поскольку он ВИЧ-положителен, было сложно подобрать комбинацию препаратов.

По словам доктора Саймона Эдвардса, который курировал лечение пациента, с каждой сменой курса врачам было все сложнее подбирать лекарства. Постепенно сам Кастильехо слабел как физически, так и эмоционально, и перед Рождеством 2014 года он пропал. Его друзья и родственники обратились в полицию, но через четыре дня мужчина появился. Он не мог вспомнить ничего из того, что произошло за это время.

Вскоре Кастильехо даже обратился в швейцарскую компанию Dignitas, которая занимается эвтаназией — добровольным умерщвлением смертельно больных пациентов. Как рассказал сам мужчина, он чувствовал себя беспомощным и хотел уйти из жизни на собственных условиях. Впрочем, Кастильехо передумал и решил посвятить остаток своей жизни борьбе с болезнью.

Весной 2015 года мужчину снова ждали неутешительные новости: врачи сказали, что он не доживет до следующего Рождества. Тогда Кастильехо и его друзья решили воспользоваться последним шансом — пересадкой костного мозга. Они нашли клинику в Лондоне, которая занимается подобными трансплантациями, и приступили к лечению.

Пересадка костного мозга проходит так: сначала клетки костного мозга пациента уничтожают с помощью химиотерапии, а потом ему вводят гемопоэтические стволовые клетки, которые приходят на место убитых. Сначала врачи попытались пересадить Кастильехо его собственные стволовые клетки, но это не сработало. В поисках донора сложности создавало происхождение мужчины — как донор, так и реципиент должны иметь схожие корни.

Впрочем, благодаря тому что отец Кастильехо был наполовину голландцем, донора удалось найти достаточно быстро. Им стал мужчина немецкого происхождения с редкой генетической мутацией CCR5Δ32, из-за которой человек становится менее расположенным к ВИЧ-инфекции.

Операция должна была пройти в конце 2015 года, но Кастильехо пришлось сменить препараты для антиретровирусной терапии: у него выработалась резистентность. В итоге пересадку костного мозга мужчине сделали только в мае 2016 года.

В первый год после трансплантации состояние Кастильехо ухудшилось: он заражался многими инфекциями, потерял 30 килограммов, его слух заметно ухудшился. Но уже в 2017 году ему стало лучше, а с октября анализы показывают, что в его крови нет ВИЧ. Тогда же Кастильехо в последний раз принимал антиретровирусные препараты.

По словам самого мужчины, он раскрыл свою личность, потому что хочет дать надежду другим пациентам с ВИЧ-инфекцией или онкологическими заболеваниями. Но это решение не было для него простым. «Я не хочу, чтобы люди думали: „О, ты избранный“ <…> Я был в нужном месте, скорее всего, в нужное время, когда это случилось», — рассказал он.

Сейчас Кастильехо живет активной жизнью: свое 40-летие он встретил в поездке в Мачу-Пикчу. Мужчине удалось заново отрастить волосы, которые он потерял из-за химиотерапии.