«Ухань заслуживает того, чтобы называться городом-героем». Си Цзиньпин посетил эпицентр коронавируса

Источник материала: Tut.by

Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин 10 марта посетил Ухань, чтобы проинспектировать работу местных чиновников по борьбе с эпидемией COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.



Фото: gov.cn

Первым делом Си Цзиньпин отправился в больницу, которую построили в период вспышки эпидемии всего за 10 дней для госпитализации заболевших COVID-19. Там он пообщался с пациентами и медиками, которые ему рассказали о своей работе, а также о провидимых тут исследованиях по борьбе с коронавирусом.







Си Цзиньпин беседует с пациентом и медицинскими работниками по видеосвязи в госпитале в Ухане

Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса практически остановлено.

«Именно благодаря жертвам, самоотверженности, настойчивости и усилиям жителей Уханя мы имеем сегодняшние позитивные изменения в эпидемиологической ситуации. Ухань заслуживает того, чтобы называться городом-героем, жители Уханя достойны того, чтобы зваться героями», — сказал Си Цзиньпин.

Глава КНР также он провел собрание с волонтерами и прошелся по улицам города. Уханьцы приветствовали руководителя страны из окон — на улицы выходить им было запрещено, сообщает РИА «Новости» .

Как сообщил во вторник информационный портал The Paper, благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в городе закрыли все временные больницы для лечения больных коронавирусом.





Власти провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, заявили, что разрешат местным жителям с нормальным состоянием здоровья передвигаться между районами с низким (за последние 14 дней не зафиксировано случаев заражения) и средним (за последние две недели выявлено менее 50 случаев инфицирования) уровнями риска распространения нового коронавируса, пишет ТАСС . Ранее из-за карантина это было запрещено.

Вспышка пневмонии , вызванная новым коронавирусом, в Ухане была зафиксирована в конце декабря 2019 года.

22 января 11-миллионный Ухань закрыли на полный карантин. Был остановлен весь городской и общественный транспорт, прекратили ходить поезда. Выезд из города был запрещен, жителям также не рекомендовали покидать свои дома.