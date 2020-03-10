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«Ухань заслуживает того, чтобы называться городом-героем». Си Цзиньпин посетил эпицентр коронавируса
10.03.2020 21:42 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин 10 марта посетил Ухань, чтобы проинспектировать работу местных чиновников по борьбе с эпидемией COVID-19. Об этом
Первым делом Си Цзиньпин отправился в больницу, которую построили в период вспышки эпидемии всего за 10 дней для госпитализации заболевших COVID-19. Там он пообщался с пациентами и медиками, которые ему рассказали о своей работе, а также о провидимых тут исследованиях по борьбе с коронавирусом.
Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса практически остановлено.
«Именно благодаря жертвам, самоотверженности, настойчивости и усилиям жителей Уханя мы имеем сегодняшние позитивные изменения в эпидемиологической ситуации. Ухань заслуживает того, чтобы называться городом-героем, жители Уханя достойны того, чтобы зваться героями», —
Глава КНР также он провел собрание с волонтерами и прошелся по улицам города. Уханьцы приветствовали руководителя страны из окон — на улицы выходить им было запрещено, сообщает
Как сообщил во вторник информационный портал
Власти провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, заявили, что разрешат местным жителям с нормальным состоянием здоровья передвигаться между районами с низким (за последние 14 дней не зафиксировано случаев заражения) и средним (за последние две недели выявлено менее 50 случаев инфицирования) уровнями риска распространения нового коронавируса,
22 января 11-миллионный Ухань
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«Ухань заслуживает того, чтобы называться городом-героем». Си Цзиньпин посетил эпицентр коронавируса
«Именно благодаря жертвам, самоотверженности, настойчивости и усилиям жителей Уханя мы имеем сегодняшние позитивные изменения в эпидемиологической ситуации....
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