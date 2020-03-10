ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ухань заслуживает того, чтобы называться городом-героем». Си Цзиньпин посетил эпицентр коронавируса

10.03.2020 21:42 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Глава Китайской народной республики Си Цзиньпин 10 марта посетил Ухань, чтобы проинспектировать работу местных чиновников по борьбе с эпидемией COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте главы республики.


Фото: gov.cn

Первым делом Си Цзиньпин отправился в больницу, которую построили в период вспышки эпидемии всего за 10 дней для госпитализации заболевших COVID-19. Там он пообщался с пациентами и медиками, которые ему рассказали о своей работе, а также о провидимых тут исследованиях по борьбе с коронавирусом.



Си Цзиньпин беседует с пациентом и медицинскими работниками по видеосвязи в госпитале в Ухане

Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса практически остановлено.

«Именно благодаря жертвам, самоотверженности, настойчивости и усилиям жителей Уханя мы имеем сегодняшние позитивные изменения в эпидемиологической ситуации. Ухань заслуживает того, чтобы называться городом-героем, жители Уханя достойны того, чтобы зваться героями», — сказал Си Цзиньпин.

Глава КНР также он провел собрание с волонтерами и прошелся по улицам города. Уханьцы приветствовали руководителя страны из окон — на улицы выходить им было запрещено, сообщает РИА «Новости».

Видео: CCTV ASIA PACIFIC

Как сообщил во вторник информационный портал The Paper, благодаря улучшению эпидемиологической ситуации в городе закрыли все временные больницы для лечения больных коронавирусом.


Власти провинции Хубэй, столицей которой является Ухань, заявили, что разрешат местным жителям с нормальным состоянием здоровья передвигаться между районами с низким (за последние 14 дней не зафиксировано случаев заражения) и средним (за последние две недели выявлено менее 50 случаев инфицирования) уровнями риска распространения нового коронавируса, пишет ТАСС. Ранее из-за карантина это было запрещено.

Вспышка пневмонии, вызванная новым коронавирусом, в Ухане была зафиксирована в конце декабря 2019 года.

22 января 11-миллионный Ухань закрыли на полный карантин. Был остановлен весь городской и общественный транспорт, прекратили ходить поезда. Выезд из города был запрещен, жителям также не рекомендовали покидать свои дома.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Именно благодаря жертвам, самоотверженности, настойчивости и усилиям жителей Уханя мы имеем сегодняшние позитивные изменения в эпидемиологической ситуации....
 
Новости дня
Новости в мире
 
В Италии за сутки жертвами коронавируса стали 168 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика