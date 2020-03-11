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Трамп не приедет в Москву на торжества по случаю 9 мая

11.03.2020 06:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Торжественные мероприятия в Москве по случаю Дня Победы состоятся «в разгар политического сезона» в США, объяснил глава Белого дома свой отказ от визита, пишет DW.


Президент США Дональд Трамп. Фото: Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю 75-й годовщины победы над гитлеровской Германией. Белый дом сообщил о решении главы государства во вторник, 10 марта. Торжественные мероприятия в Москве состоятся «в разгар политического сезона» в Соединенных Штатах, объяснил Трамп свой отказ, добавив, что ценит приглашение Кремля.

Российская сторона пока не знает, кто представит Соединенные Штаты на мероприятиях в День Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков несколькими часами ранее. Тогда же он рассказал об отказе Трампа приехать в Москву. При этом издание «Коммерсант» со ссылкой на собеседника в госструктурах США сообщило, что американская сторона будет представлена на самом высоком уровне.

В США 2020 год связан с выборами президента. До июня в стране проходят предварительные внутрипартийные голосования, после которых кандидаты от республиканцев и демократов будут официально выдвинуты на партийных съездах. Выборы главы государства запланированы на 3 ноября.

 
 
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Торжественные мероприятия в Москве по случаю Дня Победы состоятся «в разгар политического сезона» в США, объяснил глава Белого дома свой отказ от визита.
 
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