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Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом
11.03.2020 21:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Между Россией и Польшей нет расхождений по вопросу толкования роли СССР в победе над немецким фашизмом. Об этом в интервью РБК заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович. «Мы признаем огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов», — сказал он. Чапутович также отказался уравнивать ответственность СССР и Германии за начало войны. «Нет сомнений, что Германия несет основную ответственность за развязывание Второй мировой войны», — сказал он.
В то же время Польша и Россия по-разному смотрят на обстоятельства начала войны, в частности на роль
По мнению Чапутовича, в России также не осознают, насколько глубокой трагедией для поляков стал
В сентябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в котором пакт Молотова — Риббентропа был упомянут как событие, проложившее дорогу к началу Второй мировой войны. В резолюции также говорилось об ущербе, который немецкий фашизм и советский коммунизм нанесли европейским странам.
В январе резолюцию о причинах начала Второй мировой войны приняли в польском сейме (нижняя палата парламента). В ней также говорилось, что Вторая мировая война началась непосредственно в результате действий СССР и Германии. К началу Второй мировой войны привели две тогдашние тоталитарные державы: нацистская Германия и сталинский Советский Союз, а после заключения позорного пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года первыми жертвами обоих тоталитарных режимов стали Польша и страны Центральной и Восточной Европы,
Президент России Владимир Путин неоднократно высказывал возмущение содержанием резолюции Европарламента. По его мнению, текст документа ставит на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз. «Можно как угодно предавать анафеме и сталинизм, и тоталитаризм в целом, и в чем-то это будут заслуженные упреки, безусловно <…>. Но приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма», — говорил Путин на пресс-конференции 19 декабря прошлого года. «Несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина. Чушь это собачья просто», — посетовал президент в
Путин также утверждал, что причинами начала войны стали как условия Версальского договора, заключенного по итогам Первой мировой войны, так и бездействие европейских стран перед лицом нацистской угрозы. «СССР, оставшись в одиночестве, вынужден был принять реальность, которую западные государства создали своими руками», — говорил президент об условиях, в которых оказался СССР на момент подписания пакта Молотова — Риббентропа. «И потом будут рассказывать, кто там виноват. Вот они и виноваты начиная с 38-го года. Этот Мюнхенский так называемый сговор, он и был первым шагом к развязыванию Второй мировой войны», — отметил Путин в интервью.
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СССР сыграл ведущую роль в победе над немецким фашизмом, заявил в интервью РБК глава МИД Польши Яцек Чапутович. Однако, по его словам, Варшава не согласна с оценками...
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