Меркель: Новым вирусом могут заразиться от 60 до 70 процентов населения

Источник материала: Tut.by

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступила в защиту ограничительных мер, которые вводятся в стране в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. «Все меры, которые мы предпринимаем, имеют первостепенное значение, потому что они дают нам время», — подчеркнула глава правительства, выступая в среду, 11 марта, на совместной пресс-конференции с участием министра здравоохранения Йенса Шпана и главы Института имени Роберта Коха (RKI) Лотара Вилера.



Фото: Reuters

Канцлер привела мнение экспертов, полагающих, что в ходе начинающейся эпидемии новым вирусом могут заразиться от 60 до 70 процентов населения. Речь идет о вирусе, «который мы недостаточно знаем, против которого у нас еще нет вакцины, от которого у нас еще нет терапии», подчеркнула Меркель. Именно поэтому сейчас важно выиграть время и с помощью принимаемых мер затормозить распространение вируса.

«Речь идет о том, чтобы расставить приоритеты», — отметила канцлер, говоря о предпринимаемых властями мерах. В частности, она указала на возможность отмены намеченного 25 апреля съезда Христианско-демократического союза, во время которого должны состояться выборы нового главы этой партии. В съезде должны принять участие 1001 делегат, а созданный властями Германии кризисный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал накануне отменить любые массовые мероприятия с числом участников более 1000 человек.

Меркель также заявила, что правительство примет все необходимые меры для смягчения экономических последствий распространения коронавируса. Речь идет, по сути, о чрезвычайной ситуации, отметила канцлер, не исключив, что кабинет министров даже может пойти на смягчение установки на бездефицитный бюджет Германии.

Улыбка вместо рукопожатия

Федеральный канцлер призвала в целях уменьшения опасности заражения отказаться от рукопожатий в качестве знака приветствия. «Не протягивать руку ближнему, а на секунду дольше смотреть в глаза и улыбаться — также хорошая возможность (для приветствия. — Прим. ред.)», — цитирует канцлера агентство dpa.

Власти подтвердили третью смерть от коронавируса

Местные власти округа Хайнсберг (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) подтвердили смерть еще одного пациента от последствий заболевания COVID-19. Ранее стало известно о первых двух смертных случаях . Речь идет о 89-летней женщине в Эссене и 78-летнем мужчине в Хайнсберге.

Согласно данным, опубликованным RKI во вторник, в Германии зарегистрировано 1296 случаев заражения коронавирусом. В среду цифра увеличилась до 1576 случаев. При этом, как заявил на совместной пресс-конференции с Меркель глава RKI Лотар Вилер, он не верит, что на сегодняшний день в Германии существует множество невыявленных случаев заражения новым коронавирусом.