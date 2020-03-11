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Меркель: Новым вирусом могут заразиться от 60 до 70 процентов населения
11.03.2020 22:57 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступила в защиту ограничительных мер, которые вводятся в стране в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. «Все меры, которые мы предпринимаем, имеют первостепенное значение, потому что они дают нам время», — подчеркнула глава правительства, выступая в среду, 11 марта, на совместной пресс-конференции с участием министра здравоохранения Йенса Шпана и главы Института имени Роберта Коха (RKI) Лотара Вилера.
Канцлер привела мнение экспертов, полагающих, что в ходе начинающейся эпидемии новым вирусом могут заразиться от 60 до 70 процентов населения. Речь идет о вирусе, «который мы недостаточно знаем, против которого у нас еще нет вакцины, от которого у нас еще нет терапии», подчеркнула Меркель. Именно поэтому сейчас важно выиграть время и с помощью принимаемых мер затормозить распространение вируса.
«Речь идет о том, чтобы расставить приоритеты», — отметила канцлер, говоря о предпринимаемых властями мерах. В частности, она указала на возможность отмены намеченного 25 апреля съезда Христианско-демократического союза, во время которого должны состояться выборы нового главы этой партии. В съезде должны принять участие 1001 делегат, а созданный властями Германии кризисный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал накануне отменить любые массовые мероприятия с числом участников более 1000 человек.
Меркель также заявила, что правительство примет все необходимые меры для смягчения экономических последствий распространения коронавируса. Речь идет, по сути, о чрезвычайной ситуации, отметила канцлер, не исключив, что кабинет министров даже может пойти на смягчение установки на бездефицитный бюджет Германии.
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В Германии подтвердили смерть еще одного больного COVID-19. Меркель заявила о том, что в ходе начинающейся эпидемии новым коронавирусом могут заразиться до 70...
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