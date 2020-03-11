ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Меркель: Новым вирусом могут заразиться от 60 до 70 процентов населения

11.03.2020 22:57 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель выступила в защиту ограничительных мер, которые вводятся в стране в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2. «Все меры, которые мы предпринимаем, имеют первостепенное значение, потому что они дают нам время», — подчеркнула глава правительства, выступая в среду, 11 марта, на совместной пресс-конференции с участием министра здравоохранения Йенса Шпана и главы Института имени Роберта Коха (RKI) Лотара Вилера.


Фото: Reuters

Канцлер привела мнение экспертов, полагающих, что в ходе начинающейся эпидемии новым вирусом могут заразиться от 60 до 70 процентов населения. Речь идет о вирусе, «который мы недостаточно знаем, против которого у нас еще нет вакцины, от которого у нас еще нет терапии», подчеркнула Меркель. Именно поэтому сейчас важно выиграть время и с помощью принимаемых мер затормозить распространение вируса.

«Речь идет о том, чтобы расставить приоритеты», — отметила канцлер, говоря о предпринимаемых властями мерах. В частности, она указала на возможность отмены намеченного 25 апреля съезда Христианско-демократического союза, во время которого должны состояться выборы нового главы этой партии. В съезде должны принять участие 1001 делегат, а созданный властями Германии кризисный штаб по борьбе с распространением коронавируса рекомендовал накануне отменить любые массовые мероприятия с числом участников более 1000 человек.

Меркель также заявила, что правительство примет все необходимые меры для смягчения экономических последствий распространения коронавируса. Речь идет, по сути, о чрезвычайной ситуации, отметила канцлер, не исключив, что кабинет министров даже может пойти на смягчение установки на бездефицитный бюджет Германии.

Улыбка вместо рукопожатия

Федеральный канцлер призвала в целях уменьшения опасности заражения отказаться от рукопожатий в качестве знака приветствия. «Не протягивать руку ближнему, а на секунду дольше смотреть в глаза и улыбаться — также хорошая возможность (для приветствия. — Прим. ред.)», — цитирует канцлера агентство dpa.

Власти подтвердили третью смерть от коронавируса

Местные власти округа Хайнсберг (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) подтвердили смерть еще одного пациента от последствий заболевания COVID-19. Ранее стало известно о первых двух смертных случаях. Речь идет о 89-летней женщине в Эссене и 78-летнем мужчине в Хайнсберге.

Согласно данным, опубликованным RKI во вторник, в Германии зарегистрировано 1296 случаев заражения коронавирусом. В среду цифра увеличилась до 1576 случаев. При этом, как заявил на совместной пресс-конференции с Меркель глава RKI Лотар Вилер, он не верит, что на сегодняшний день в Германии существует множество невыявленных случаев заражения новым коронавирусом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Германии подтвердили смерть еще одного больного COVID-19. Меркель заявила о том, что в ходе начинающейся эпидемии новым коронавирусом могут заразиться до 70...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Глава МИД Польши заявил о ведущей роли СССР в победе над фашизмом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика