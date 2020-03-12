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Пандемия коронавируса: в Словакии и Венгрии - ЧП, Франция ждет пика эпидемии, Италия ужесточает карантин

12.03.2020 07:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Венгрия и Словакия вводят с 12 марта чрезвычайное положение. Франция и Великобритания готовятся к пику эпидемии. А США закрывают авиасообщение с Европой. Между тем в Китае заболеваемость COVID-19 идет на спад.


Фото: Reuters

За последние сутки в Поднебесной подтверждено 15 новых случаев заболевания: шесть случаев были завозными, еще восемь зарегистрированы в провинции Хубэй — эпицентре заболевания. 1318 человек были вылечены и выписаны из больниц. Умерли за день 11 человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 793 человека, из них 62 793 излечились и были выписаны из больниц. Умерли 3169 человек, смертность в среднем по стране составила 3,9%, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

  • По данным ВОЗ, в мире более 118 тысяч заболевших, пандемией затронуты 114 стран. Умерли от COVID-19 более 4 тысяч человек.
  • В Италии за сутки заразились более 2 тысяч человек. Общее число инфицированных, включая пострадавших и выздоровевших, достигло 12 462 человек. За сутки умерли 196 человек, всего с начала эпидемии — 827. Накануне правительство страны объявило об ужесточении карантина — закрывается весь общепит и торговля за исключением продуктовых магазинов и аптек.
  • По данным Минздрава Франции, за минувшие сутки жертвами коронавируса во Франции стали 15 человек (всего — 48), общее число зараженных выросло почти на 500 и составило — 2281. В ближайшие недели Франция готовится к пику эпидемии коронавируса и собирается привлечь ушедших на пенсию медиков к борьбе с Covid-19.
  • В Великобритании в среду число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 456, умерли восемь человек. Власти страны готовятся к резкому росту заболеваемости. По словам главного санитарного врача, при наихудшем сценарии коронавирусом может заразиться 80% населения Великобритании.
  • В Германии жертвами заболевания стали три человека, всего зафиксировано более1,5 тысячи случаев заболевания.
  • В столице Испании с 12 марта на неопределенный срок закрываются все крупнейшие музеи и культурные центры, включая музей Прадо и музей королевы Софии. В стране, по последним данным, зафиксировано более 2 тысяч случаев заражения, около 50 человек умерли. Наибольшее число зараженных — в Мадриде.
  • Правительства Словакии (семь случаев случаев COVID-19) и Венгрии (девять случаев) объявили чрезвычайные положения. Венгрия закрывает учебные заведения, вводит запрет на проведение массовых мероприятий, строгий контроль на австрийской и словенской границах и запрет на поездки в Венгрию из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. «Целью экстренного заявления является создание условий для принятия необходимых мер по предотвращению и смягчению последствий чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, вызванной болезнью COVID-19», — говорится в заявлении словацкого правительства.
  • США закрывают авиасообщение со странами шенгенской зоны. Трамп обвинил Европу в непринятии в свое время таких же решительных мер в отношении туристов из Китая. Согласно данным телекомпании CNN, которая ссылается на федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США, число случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 1237, умерли 37 человек.
  • В Украине объявлен карантин: закрываются школы и университеты, ограничивается проведение массовых мероприятий и спортивных соревнований. С сегодняшнего дня закрываются 170 пунктов пропуска на границе. В стране подтвержден один случай заболевания COVID-19.
  • В России за последние сутки зафиксировано восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев возросло до 28. Принято решение временно ограничить авиасообщение с Италией, Германией, Испанией и Францией.
  • В Беларуси накануне зафиксировано три новых случая заболевания COVID-19. Общее количество подтвержденных случаев — 12, три человека выздоровели.
  • Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был стартовать в Канаде 18 марта, отменен из-за коронавируса.
  • Власти Турции предложили отелям начать туристический сезон не в марте, а в конце апреля. Они обещают поддержать тубизнес, который понесет из-за этого потери. Министерство культуры страны уже объявило о переносе мероприятий в сфере культуры и туризма на май. В стране зафиксирован один случай заражения COVID-19.

 
 
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По данным ВОЗ, в мире более 118 тысяч заболевших, пандемией затронуты 114 стран. Умерли от COVID-19 более 4 тысяч человек.
 
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